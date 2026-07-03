L'IA et les appels vidéo arrivent sur les légendaires téléphones à touches Nokia

HMD Global a présenté quatre nouveaux modèles de téléphones à touches sous la marque Nokia. La particularité principale de ces appareils est que les téléphones classiques disposent désormais d'un assistant d'intelligence artificielle (IA) intégré, comme les smartphones modernes. Les nouveaux modèles Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) et Nokia 235 4G (2nd Edition) sont perçus sur le marché technologique comme une fusion entre design classique et innovation. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, l'IA des appareils fonctionne sur la plateforme Sikey AI et peut être activée via un bouton spécial situé au centre du bloc de navigation. Les utilisateurs pourront poser des questions simples à l'assistant vocal et contrôler certaines fonctions du téléphone par commandes vocales. Il est à noter que le service d'IA est gratuit pendant les 180 premiers jours, après quoi un abonnement payant sera requis.

Fonctions modernes et capacités techniques

Une autre nouveauté inattendue pour les téléphones à touches est la possibilité de passer des appels vidéo via le service Xpress Chat. Pour cela, les appareils sont équipés de caméras VGA spéciales. Ces appareils compacts, toujours populaires sur le marché ouzbek, devraient désormais servir non seulement pour les appels, mais aussi comme moyen de communication moderne.

Les modèles sont divisés en deux groupes selon la taille de l'écran : les Nokia 210 4G et Nokia 215 4G possèdent des écrans QVGA de 2,4 pouces, tandis que les versions Nokia 200 4G et Nokia 235 4G sont légèrement plus grandes avec des écrans IPS de 2,8 pouces. La caméra principale n'est disponible que sur les modèles Nokia 210 4G et Nokia 235 4G, le modèle supérieur disposant d'un capteur de 2 mégapixels.

Support des réseaux de quatrième génération (4G) ;

Bluetooth 5.0 et port USB Type-C ;

Batterie d'une capacité de 1450 mAh ;

Prise casque 3,5 millimètres et radio FM ;

Plateforme logicielle S30+.

Fidèle à la tradition, tous les nouveaux modèles incluent le jeu préféré des utilisateurs — le légendaire "Snake". Cela apporte une touche de nostalgie pour les fans fidèles de la marque. Bien que HMD Global n'ait pas encore révélé la date de sortie et les prix, ils devraient se positionner dans le segment abordable.

Cette mise à jour pourrait marquer le début d'une nouvelle ère sur le marché des téléphones à touches. Étant donné que de nombreux utilisateurs en Ouzbékistan préfèrent toujours les produits Nokia comme second téléphone ou moyen de communication fiable, ces modèles enrichis de 4G et d'IA trouveront sans doute leur place sur le marché local.