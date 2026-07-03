Xiaomi cesse le support de dizaines de smartphones populaires, dont Poco et Redmi

Le géant technologique chinois Xiaomi a officiellement mis fin aux mises à jour logicielles pour un certain nombre de ses smartphones et tablettes populaires. L'entreprise a mis à jour sa liste « End of Life » (EOL), ce qui signifie que le cycle de vie de ces appareils est terminé et qu'ils ne recevront plus de nouvelles fonctionnalités. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les appareils ayant le statut EOL ne recevront désormais plus seulement les nouvelles versions du système d'exploitation Android, mais également les mises à jour de la surcouche HyperOS propre à l'entreprise. Cela marque la fin de l'ère des changements d'interface système et des nouvelles possibilités pour les utilisateurs.

Le point le plus critique est que les gadgets figurant sur cette liste ne recevront plus non plus de correctifs de sécurité. Selon ixbt.com, cette situation pourrait rendre les appareils vulnérables aux cyberattaques. Bien que les smartphones continuent de fonctionner normalement, les bugs logiciels ou les failles de sécurité identifiés à l'avenir ne seront plus officiellement corrigés par le fabricant.

Principaux modèles dont le support a été arrêté

La nouvelle liste comprend non seulement d'anciens modèles, mais aussi des appareils qui étaient des « hits » du marché il y a quelques années. Les séries suivantes ne seront plus mises à jour :

les représentants du segment flagship tels que Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X ;

les modèles Poco X5 et Poco X5 Pro, très populaires dans le segment moyen ;

certaines modifications des séries Redmi 10 et Redmi Note 11, représentants du segment budget ;

les tablettes Xiaomi Pad 5.

Étant donné que les marques Redmi et Poco détiennent une part très importante du marché des smartphones en Ouzbékistan, cette nouvelle est également pertinente pour les utilisateurs locaux. De nombreux compatriotes utilisent encore activement des appareils comme le Xiaomi 12 ou le Redmi 10. Les experts recommandent de passer à des modèles plus récents pour assurer la sécurité des données personnelles dans une telle situation.

Il convient de noter que l'arrêt du support logiciel ne signifie pas que le smartphone est techniquement obsolète. Les appareils continueront de lancer toutes les applications, mais l'optimisation au niveau du système et la possibilité d'implémenter de nouvelles technologies seront limitées. Xiaomi met généralement à jour ses appareils pendant 2 à 4 ans selon le modèle.

Cette décision de l'entreprise s'explique par la volonté de diriger les ressources vers la nouvelle génération d'appareils, notamment les flagships récemment présentés et le développement futur du système HyperOS. Si votre appareil figure sur cette liste, il serait judicieux d'envisager l'achat d'un nouveau gadget dans un avenir proche.