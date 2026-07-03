Gadget révolutionnaire pour le télétravail : le clavier Dune dévoilé

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Gadget révolutionnaire pour le télétravail : le clavier Dune dévoilé

À l'ère du télétravail moderne et des communications en ligne, mémoriser les touches de commande du micro ou de la caméra dans diverses applications est incómodant pour beaucoup. Pour résoudre ce problème, la startup Project Mirage a présenté Dune, un clavier compact et intelligent spécialement conçu pour les utilisateurs de MacBook. Selon Ixbt.com, cet appareil a la taille d'une boîte de chewing-gum et se connecte directement au port USB-C de l'ordinateur portable. C'est ce que rapporte Techcrunch.com l'information indique.

L'appareil Dune est fabriqué en aluminium et dispose de trois touches principales. Sa particularité est que le clavier change automatiquement sa fonction en fonction de l'application utilisée. Par exemple, lors d'une communication via Zoom ou Microsoft Teams, les touches servent à activer/désactiver le micro ou à gérer la caméra, tandis que dans Excel ou Google Sheets, elles passent aux fonctions copier et annuler (undo).

Intelligence artificielle et fonctionnalités étendues

L'un des points forts de l'appareil est son intégration avec le système d'AI Claude Desktop. L'utilisateur n'a pas besoin de savoir programmer : il suffit d'expliquer la tâche souhaitée à l'assistant Claude en langage simple, et le système écrit automatiquement un script Python et l'assigne à l'une des touches de Dune. Cela permet d'effectuer des processus complexes, comme la conversion d'images au format JPG ou la collecte d'informations succinctes sur des entreprises, en un seul clic.

Le clavier Dune est conçu pour s'adapter au châssis du MacBook, ne laissant aucun espace vide sous l'ordinateur. L'appareil n'a pas de batterie, il est alimenté directement par le portable. Actuellement, ce gadget supporte les modèles MacBook Air (M2 et versions ultérieures) et MacBook Pro (M1 et versions ultérieures) fonctionnant sous macOS 15 Sequoia. Fixé à 119 dollars, cet appareil devrait trouver sa place sur le marché des accessoires high-tech.

Inconvénients et expérience utilisateur

Bien que l'appareil semble très pratique, les premiers utilisateurs signalent certains inconvénients. En particulier, comme la pression des touches est très souple, l'utilisateur peut accidentellement activer le micro ou désactiver la caméra. De telles situations pourraient causer des désagréments lors de négociations importantes.

De plus, Dune se synchronise avec le calendrier via sa propre application. Quelques minutes avant le début d'une réunion, il avertit l'utilisateur et permet de rejoindre la conférence ou d'envoyer un message « je suis en retard » via un seul bouton. À l'avenir, la startup prévoit de lancer une marketplace spécialisée où les utilisateurs pourront partager leurs propres scripts.

Bien que de tels gadgets ne soient pas encore répandus sur le marché ouzbek, des appareils comme Dune peuvent augmenter considérablement la productivité des développeurs et freelances en télétravail. Pour ceux qui aiment travailler avec l'AI, cela fera office de nouveau type d'interface.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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