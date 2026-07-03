Roskosmos présentera la fusée entièrement réutilisable Korona

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Roskosmos présentera la fusée entièrement réutilisable Korona

La corporation d'État russe Roskosmos se prépare à présenter au grand public le projet de lanceur entièrement réutilisable Korona, qui devrait marquer une étape révolutionnaire dans le domaine des technologies spatiales. Une maquette de ce développement prometteur devrait être exposée en juillet 2026 lors du salon industriel international Innoprom à Ekaterinbourg. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

Développé par les spécialistes du Centre national de recherche spatiale Makeyev, le projet Korona occupe une place particulière dans l'astronautique mondiale grâce à ses caractéristiques techniques. Cette fusée est monostage et capable de décollage et d'atterrissage verticaux. Selon ixbt.com, le système peut non seulement placer des charges en orbite, mais aussi les ramener sur Terre.

Efficacité économique et capacités techniques

L'un des principaux avantages de la nouvelle fusée est sa rentabilité économique. Par rapport aux lanceurs jetables, Korona devrait avoir un coût de revient nettement inférieur et permettre une fréquence de vols plus élevée. De plus, un aspect important du projet est qu'il ne sera plus nécessaire de créer des zones spécifiques pour les débris détachés lors du lancement.

Les spécifications techniques définies dans le cadre du projet sont les suivantes :

  • La masse totale au décollage de la fusée est d'environ 300 tonnes ;
  • La capacité de charge utile est allant jusqu'à 6 tonnes ;
  • Possibilité d'utiliser une seule fusée jusqu'à 100 fois ;
  • Capacité d'effectuer des vols suborbitaux à distance illimitée.
L'histoire du projet Korona remonte loin, les travaux ayant débuté pour la première fois en 1992. Cependant, pour diverses raisons, le processus a été interrompu à plusieurs reprises. Ce n'est que les travaux de recherche scientifique menés l'année dernière qui ont prouvé que ce concept pouvait être mis en œuvre et qu'il était prêt pour la phase de conception expérimentale.

Nouvelle infrastructure et plans futurs

La direction de Roskosmos a souligné que la nouvelle fusée utilisera une plateforme de lancement et d'atterrissage simplifiée, ainsi qu'un système de ravitaillement automatisé fonctionnant sans intervention humaine. Une telle infrastructure moderne devrait être construite au cosmodrome de Vostochny.

Actuellement, les travaux de conception expérimentale sont prévus pour 2026. Si le projet réussit, Korona sera un facteur clé pour accroître la compétitivité de l'industrie spatiale russe sur le marché international. De tels systèmes réutilisables sont d'une importance cruciale pour concurrencer des entreprises privées comme SpaceX.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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