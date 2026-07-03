La NASA révèle les causes des échecs du projet Boeing Starliner

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La NASA révèle les causes des échecs du projet Boeing Starliner

L'administration américaine de l'aéronautique et de l'espace (NASA) a officiellement reconnu que les problèmes techniques du vaisseau spatial Starliner, développé par Boeing, étaient le résultat d'erreurs de gestion systémique et de lacunes dans la planification. Selon un nouveau rapport de l'inspecteur général de la NASA, les retards du projet et les dysfonctionnements lors des vols font peser un risque sérieux sur l'avenir du programme spatial. Ce document analytique révèle pourquoi l'un des plus grands projets de l'industrie spatiale a frôlé la crise. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le rapport note que le modèle contractuel entre la NASA et Boeing a limité l'échange de données. Les spécialistes de l'agence n'avaient pas accès à l'intégralité des informations concernant les tests de simulation et les indicateurs de sécurité du vaisseau. En particulier, la restriction des données sur les scénarios pouvant mener à la perte du vaisseau ou de l'équipage a entravé l'évaluation correcte des risques systémiques avant le vol. Cela a créé un terrain favorable à l'apparition de dysfonctionnements imprévus lors de la mission Crew Flight Test (CFT).

Selon les experts, Boeing a manifesté une confiance excessive dans ses anciennes technologies et a mal évalué les délais de préparation de la nouvelle structure du vaisseau. Bien qu'il ait été affirmé depuis 2021 que le projet serait achevé tous les six mois, le premier vol habité n'a eu lieu qu'en juin 2024. Cette précipitation et cette mauvaise planification ont eu un impact négatif sur la qualité des tests des systèmes du vaisseau.

Dysfonctionnements techniques et pénurie de personnel

Lors de la dernière mission du vaisseau Starliner vers la Station spatiale internationale (ISS), de graves dysfonctionnements des moteurs ont été observés. En conséquence, le vaisseau a été contraint de retourner sur Terre sans équipage, tandis que les astronautes sont restés à bord du vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Le rapport de la NASA indique que le taux de rotation du personnel dans le département des vols commerciaux de l'agence a atteint 21 %, ce qui a ralenti les processus d'analyse de sécurité et de certification.

Actuellement, les problèmes principaux suivants subsistent concernant l'avenir du projet :

  • Les dysfonctionnements du système d'orientation des moteurs ne sont pas encore totalement résolus ;
  • Le problème de surchauffe des éléments du module de service n'est pas réglé ;
  • La prochaine mission Starliner-1 a été convertie d'un vol habité en un mode non habité ;
  • La certification finale du vaisseau pour des vols réguliers a été reportée au moins jusqu'en 2027.
Le PDG de Boeing, Kelly Ortberg, affirme que l'entreprise a maîtrisé la plupart des problèmes et que des mesures correctives sont en cours. Cependant, le conseil consultatif de la NASA s'inquiète du fait que des défauts critiques persistent dans le vaisseau. Cette situation représente non seulement une perte financière pour Boeing, mais aussi un coup sérieux porté à sa réputation dans l'industrie spatiale.

Un autre facteur aggravant la situation est la fin de la durée d'exploitation de la Station spatiale internationale en 2030. Si la certification du vaisseau Starliner s'étire jusqu'en 2027, Boeing pourrait ne pas réussir à accomplir toutes les missions prévues avant la fin de vie de la station. Cela augmente le risque que les États-Unis dépendent uniquement de la plateforme SpaceX pour l'accès à l'espace.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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