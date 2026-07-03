Guerre des navigateurs : l'AI mettra-t-elle fin à la domination de Chrome et Safari ?

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Guerre des navigateurs : l'AI mettra-t-elle fin à la domination de Chrome et Safari ?

La concurrence entre les navigateurs à l'échelle mondiale franchit une nouvelle étape. Désormais, la lutte ne porte plus seulement sur les résultats de recherche, mais sur la capacité de l'AI d'une entreprise à accomplir des tâches complexes sur Internet au nom de l'utilisateur. Bien que Google Chrome et Apple Safari dominent toujours le marché, la situation a radicalement changé d'ici 2026. La nouvelle génération de navigateurs ne sont plus de simples fenêtres sur le web, mais deviennent des assistants personnels. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Aujourd'hui, les utilisateurs ont la possibilité de choisir, comme alternatives à Chrome et Safari, des logiciels non seulement rapides, mais profondément intégrés à l'intelligence artificielle (AI). À cet égard, des navigateurs open source et de nouveaux concepts tels que les « mindful browsers » (navigateurs conscients), visant le bien-être mental de l'utilisateur, sont apparus. Selon Ixbt.com, les nouveaux acteurs entrant sur le marché délaissent les systèmes de recherche traditionnels pour mettre l'accent sur une gestion basée sur des chatbots.

Nouvelle génération de navigateurs AI : Comet et Dia

Le navigateur Comet, présenté par la startup Perplexity, est l'une des dernières nouveautés dans ce domaine. Il ne se contente pas de rechercher des informations, il peut résumer des e-mails, analyser des pages web et planifier des rendez-vous dans le calendrier. Actuellement, ce service est ouvert aux utilisateurs du forfait Max de Perplexity à 200 dollars par mois, les autres pouvant s'inscrire sur une liste d'attente.

The Browser Company, derrière le navigateur Arc, a présenté son nouveau produit nommé Dia. Bien qu'il ressemble visuellement à Google Chrome, Dia se distingue par son outil de chat AI intégré. Il analyse tous les sites visités par l'utilisateur pour l'aider à trouver les informations nécessaires ou répondre à des questions sur des produits. Pour l'instant, ce navigateur est en phase de bêta fermée et accessible uniquement aux membres d'Arc.

Les mouvements stratégiques d'OpenAI et d'Opera

L'une des nouveautés les plus attendues sur le marché des navigateurs est le navigateur Atlas d'OpenAI. Ce logiciel permet aux utilisateurs d'interroger directement les résultats de recherche via ChatGPT et de consulter des sites web à l'intérieur du chatbot sans passer par des liens externes. Le « mode agent » d'Atlas est conçu pour exécuter les tâches de l'utilisateur de manière autonome. Actuellement disponible pour macOS, ce navigateur devrait bientôt arriver sur Windows, iOS et Android.

Opera ne reste pas en retrait. Leur nouveau navigateur Neon possède une capacité de compréhension contextuelle, aidant à effectuer des achats, mener des recherches et même écrire du code. La particularité de Neon est qu'il peut accomplir certaines tâches en mode hors ligne. Ce service fonctionne sur abonnement et est proposé aux utilisateurs pour 19,90 dollars par mois.

En conclusion, les navigateurs ne sont plus de simples outils de visualisation de données, mais deviennent des assistants intelligents dans le monde numérique. Pour les utilisateurs ouzbeks également, ces technologies deviendront bientôt un besoin quotidien, car ces assistants basés sur l'AI sont incomparables pour gagner du temps et accroître la productivité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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