Motorola lance le service Global Connect offrant un Internet mobile gratuit dans le monde entier

Motorola a présenté son nouveau service Global Connect, conçu pour résoudre les problèmes de connexion lors des voyages internationaux. Cette plateforme permet aux utilisateurs d'accéder à Internet mobile dans plus de 160 pays grâce à la technologie eSIM. L'avantage principal de cette solution est que les voyageurs n'ont plus besoin de chercher une carte SIM auprès des opérateurs locaux ni d'effectuer des réglages complexes à chaque arrivée dans un nouveau pays. Selon Ixbt.com rapporte l'information.

Selon ixbt.com, le projet a été développé en partenariat avec l'entreprise Gigs et constitue la première solution eSIM intégrée pour les smartphones Motorola. Actuellement, l'application est disponible sur Google Play pour les utilisateurs d'Amérique latine, notamment au Brésil, au Mexique, en Argentine, au Pérou et au Chili. La société prévoit d'élargir la couverture du service d'ici fin 2026 et de le lancer dans des pays européens tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Forfait de données gratuit et connexion automatique

L'un des aspects les plus attrayants du nouveau service est que chaque utilisateur enregistré reçoit 1 GB de trafic Internet mobile totalement gratuit. Ce forfait bonus peut être utilisé dans plus de 160 pays. Une fois le trafic gratuit épuisé, les utilisateurs peuvent acheter divers forfaits et plans payants selon leurs besoins directement depuis l'application.

Le service Global Connect fonctionne selon le principe « une eSIM — tous les pays ». Autrement dit, lors du passage d'une frontière, le système se connecte automatiquement aux réseaux des opérateurs locaux. Cela libère l'utilisateur de la nécessité d'obtenir un nouveau numéro ou de réinstaller la carte SIM numérique à chaque fois. Le fonctionnement stable du service est assuré par la plateforme Gigs, qui collabore avec des centaines d'opérateurs internationaux.

Conçu uniquement pour Internet et les messageries

Il convient de souligner que Global Connect ne prend actuellement en charge que le service d'Internet mobile. Il ne permet pas les appels vocaux traditionnels ni l'envoi de SMS. Les représentants de Motorola expliquent que la majorité des voyageurs modernes utilisent Telegram, WhatsApp ou d'autres messageries pour communiquer, ce qui rend les formes traditionnelles de communication mobile moins pertinentes.

Cette technologie fonctionne sur tous les smartphones Motorola équipés de la fonction eSIM, y compris le modèle Moto G Play 2026 du segment abordable. L'introduction de tels services pour les utilisateurs ouzbeks devrait également réduire considérablement les frais d'itinérance internationale à l'avenir et permettre de rester constamment connecté à l'étranger.