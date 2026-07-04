Tous les matchs des huitièmes de finale de la CM-2026 sont désormais connus

La phase de 1/16 de finale de la Coupe du Monde 2026 s'est achevée.

Ainsi, les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale et les huit affiches se disputant une place en quart de finale sont désormais connues. Les supporters s'apprêtent à vivre une série de confrontations sans compromis et de grande envergure.

4 juillet

22h00 — Canada — Maroc

Deux participants inattendus se disputent une place en quart de finale. Le Canada a éliminé l'Afrique du Sud au tour précédent, tandis que le Maroc a battu les Pays-Bas.

5 juillet

02h00 — Paraguay — France

Le Paraguay, qui a éliminé l'Allemagne aux tirs au but, affrontera la France, l'un des principaux prétendants au titre.

6 juillet

01h00 — Brésil — Norvège

Les quintuples champions du monde affronteront la Norvège pour une place au tour suivant.

05h00 — Mexique — Angleterre

Le match entre le Mexique et l'Angleterre devrait également être l'une des rencontres les plus palpitantes des huitièmes de finale.

7 juillet

00h00 — Portugal — Espagne

Le super-match entre les deux géants du football de la péninsule ibérique est devenu l'une des affiches principales du tournoi.

05h00 — États-Unis — Belgique

Les États-Unis, l'un des pays organisateurs, affronteront la Belgique pour une place en quart de finale.

21h00 — Argentine — Égypte

L'Argentine, l'une des équipes les plus puissantes du moment, tentera de franchir l'obstacle égyptien.

8 juillet

01h00 — Suisse — Colombie

Lors du dernier match des huitièmes de finale, la Suisse et la Colombie s'affronteront.

CM-2026. Tous les matchs des huitièmes de finale

Canada — Maroc ;

Paraguay — France ;

Brésil — Norvège ;

Mexique — Angleterre ;

Portugal — Espagne ;

États-Unis — Belgique ;

Argentine — Égypte ;

Suisse — Colombie.

Toutes les heures des rencontres sont indiquées à l'heure de Tachkent.

La Coupe du Monde entre désormais dans une phase plus décisive. Après huit rencontres, les participants aux quarts de finale du tournoi seront entièrement connus.