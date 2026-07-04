L'Argentine échappe à la sensation au Mondial : Messi et Romero en héros

La sélection argentine, championne du monde en titre, a décroché son billet pour les huitièmes de finale du prochain Mondial, mais un adversaire inattendu — le Cap-Vert — a constitué une véritable épreuve pour les Sud-Américains. Lors du match disputé au stade de Miami, Lionel Messi et Cristian Romero ont sauvé leur équipe d'une humiliation historique. C'est ce que rapporte Goal.com qui s'en fait l'écho.

La rencontre a débuté sous un scénario inattendu. Bien que l'Argentine ait pris le contrôle du ballon, les représentants du Cap-Vert ont mis sérieusement en danger la cage d'Emiliano Martínez dès les 10 premières minutes. Les élèves de Lionel Scaloni, fidèles à leur style, ont cherché à construire leurs attaques sans précipitation. En première période, sur une passe magnifique de Lisandro Martínez, Lionel Messi a contrôlé le ballon avec maestria et ouvert le score.

L'audace du Cap-Vert et la nervosité de l'Argentine

Si l'Argentine a dominé en première mi-temps, la situation a complètement changé après la pause. Le Cap-Vert a montré qu'il n'avait aucune intention de se rendre. Enzo Fernández, ayant négligé Deroy Duarte dans sa zone, a permis à l'adversaire d'égaliser. Selon Goal.com, après ce but, le désordre et la nervosité ont commencé à se manifester dans le jeu argentin.

Le gardien cap-verdien Vozinha est devenu l'un des héros de la rencontre. Il a repoussé la frappe de Lionel Messi dans un face-à-face ainsi qu'un dangereux coup franc en fin de match, prolongeant le match jusqu'aux prolongations. Pour une équipe géante comme l'Argentine, cette situation était inattendue.

Un dénouement dramatique en prolongations

Au début des prolongations, Lisandro Martínez a remis l'Argentine en tête d'un tir puissant. Mais le Cap-Vert a encore réalisé un miracle : Sidny Lopes Cabral a visé précisément le coin du but d'un angle inattendu, ramenant le score à 2-2. Ce but a stupéfié les supporters dans le stade.

Alors qu'il ne restait que quelques minutes avant la fin du match, Cristian Romero a placé de la tête un corner tiré par Lionel Messi, fixant le score final à 3-2. Bien que le Cap-Vert ait été battu, il a opposé une résistance digne aux champions en titre et a offert l'un des matchs les plus spectaculaires du tournoi.

Après cette victoire, l'Argentine s'est qualifiée pour la phase à élimination directe, mais les erreurs défensives et les baisses de régime en cours de match ont naturellement été critiquées par les experts. Cette rencontre a clairement montré que la défense du titre de champion ne sera pas une mince affaire pour Lionel Messi et ses coéquipiers.