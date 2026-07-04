La startup américaine JetZero a entamé l'assemblage du démonstrateur à pleine échelle Jet1, qui devrait réaliser une véritable percée dans le monde de l'aviation. Ce projet est le premier prototype de vol du futur avion de ligne Z4, dont la conception unique pourrait bouleverser les conceptions traditionnelles de l'industrie. Les travaux menés chez Scaled Composites en Californie devraient marquer le début d'une nouvelle ère de l'aviation moderne. Ixbt.com rapporte l'information.

La principale caractéristique distinctive de l'avion Z4 réside dans son schéma Blended Wing Body (BWB) — c'est-à-dire un « corps à aile fusionnée ». Dans cette configuration, le fuselage et les ailes forment une seule structure portante intégrée. Selon ixbt.com, les spécialistes fabriquent actuellement les éléments clés tels que la partie centrale du fuselage, les ailes et le poste de pilotage. Cette technologie est considérée comme l'une des solutions d'ingénierie les plus inhabituelles des dernières décennies.

Capacités techniques et certification

Le premier prototype, conçu pour les vols d'essai, sera équipé de turboréacteurs Pratt & Whitney PW2040. Fait intéressant, ces moteurs ont déjà été utilisés avec succès sur les avions Boeing 757. Le premier vol du démonstrateur Jet1 est prévu pour fin 2027. Le projet a déjà été transmis à l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) pour un examen officiel, ce qui témoigne des perspectives commerciales élevées du projet.

Le modèle de série JetZero Z4 sera conçu pour transporter de 200 à 250 passagers. Selon les plans des développeurs, le nouvel avion de ligne devrait remplacer les modèles Boeing 757 et Boeing 767 vieillissants grâce à son efficacité. Le schéma BWB réduit considérablement la traînée aérodynamique, ce qui permet des économies de carburant drastiques par rapport aux avions traditionnels.

Investissement majeur et intérêt des compagnies aériennes

L'entreprise vise à lancer la production en série d'ici 2030. Pour cela, la construction d'une usine géante d'une valeur de 4,7 milliards de dollars est prévue en Caroline du Nord. Le projet est soutenu non seulement théoriquement mais aussi pratiquement par les grands acteurs du marché. En particulier, des géants tels que Delta Air Lines, United Airlines et Alaska Airlines ont manifesté un grand intérêt pour cette innovation.

Actuellement, un groupe de travail composé de représentants de 15 compagnies aériennes participe à l'amélioration du projet. Ils formulent des recommandations pour adapter la conception de l'avion aux besoins des futurs utilisateurs et simplifier le processus d'exploitation. Si JetZero met en œuvre ses plans avec succès, des pays comme l'Ouzbékistan, qui ont besoin de vols long-courriers, pourraient également voir apparaître de nouveaux types d'avions économiques sur leur marché aéronautique.