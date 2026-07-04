Mohamed Salah héros du match grâce à une panenka

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Mohamed Salah héros du match grâce à une panenka

L'équipe d'Égypte a éliminé l'Australie aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 et s'est qualifiée pour les quarts de finale.

Après la rencontre, la FIFA a désigné Mohamed Salah comme meilleur joueur du match. Bien que l'ailier de 34 ans n'ait inscrit ni but ni passe décisive pendant le temps réglementaire, il a fait preuve de maîtrise lors de la décisive séance de tirs au but.

Aucun vainqueur pendant le temps réglementaire

Le temps réglementaire du match intense entre l'Australie et l'Égypte s'est achevé sur le score de 1-1.

En raison de l'égalité, le ticket pour le tour suivant s'est joué aux tirs au but. Les joueurs égyptiens ont fait preuve de sang-froid et l'ont emporté 4-2.

Une superbe panenka de Salah

Lors de la séance de tirs au but, Mohamed Salah s'est présenté et a exécuté son tir avec une panenka parfaite.

La frappe confiante et magnifique de la star égyptienne a donné un avantage psychologique à son équipe. Finalement, les Africains ont éliminé l'Australie du tournoi.

La FIFA désigne Salah meilleur joueur du match

Mohamed Salah n'a été l'auteur ni d'un but ni d'une passe décisive pendant le temps réglementaire et les prolongations.

Néanmoins, son leadership sur le terrain et son sang-froid lors de la séance de tirs au but ont été hautement appréciés par la FIFA. Salah a été reconnu comme le meilleur joueur du match Australie — Égypte.

Prochain adversaire — l'Argentine

Après cette victoire, l'équipe d'Égypte s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Désormais, Salah et ses coéquipiers attendent un match compliqué contre l'Argentine, l'un des favoris du tournoi.

Après son héroïsme face à l'Australie, tous les regards sont tournés vers la façon dont Salah se comportera lors du match contre l'Argentine.

Mohamed SalahÉgypteAustralieArgentine
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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