Rapport AnTuTu : Quelles caractéristiques techniques possèdent les smartphones Android modernes

La course technologique sur le marché des smartphones passe à un nouveau niveau. Les experts du benchmark AnTuTu ont analysé les préférences des utilisateurs d'appareils Android selon les résultats du deuxième trimestre 2026 et ont dévoilé le portrait du smartphone « idéal » qui séduit aujourd'hui. Les résultats de l'étude montrent que les utilisateurs sont désormais prêts à dépenser davantage non seulement pour le design, mais aussi pour des performances maximales. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

Selon ixbt.com, la plus forte croissance durant la période du rapport a été observée au niveau de la capacité de mémoire vive (RAM). Actuellement, 41,7 % des propriétaires de smartphones Android utilisent des appareils équipés de 16 GB de RAM. Ce chiffre a augmenté de 3,4 % par rapport au trimestre précédent. Cette tendance signifie que les applications et jeux modernes, ainsi que les fonctions d'intelligence artificielle intégrées au système, exigent davantage de ressources.

Capacité de stockage et caractéristiques d'affichage

Ce n'est pas seulement la mémoire rapide qui est concernée, la demande en capacité de stockage permanent (flash-memory) a également augmenté de manière significative. Les analyses montrent que les modèles avec 512 GB et 1 TB de stockage gagnent en popularité. Les utilisateurs ont besoin de plus d'espace pour stocker des vidéos et photos de haute qualité, ce qui entraîne une baisse de la part de marché des modèles de petite capacité (128 GB ou 256 GB).

Des normes précises se sont également consolidées concernant les paramètres d'écran. Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs préfèrent les écrans d'une diagonale supérieure à 6,7 pouces. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, qui assure la fluidité de l'image, est déjà devenue un attribut incontournable pour les smartphones de gamme moyenne et haute. Cela reste l'un des critères principaux pour les gamers et les consommateurs de contenu.

Processeurs et logiciels

En ce qui concerne le « cœur » des appareils, les solutions SoC (système sur puce) de Qualcomm conservent leur leadership. Les processeurs à 8 cœurs sont devenus la force dominante absolue du marché. Selon les données AnTuTu, ce sont précisément les puces Qualcomm qui offrent le meilleur équilibre entre performance et efficacité énergétique, ce qui explique le choix des utilisateurs.

Dans le domaine des logiciels, la diffusion rapide du système d'exploitation Android 16 est observée. La plupart des grands fabricants ont déjà mis à jour leurs modèles phares vers la nouvelle version. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier rapidement des dernières mises à jour de sécurité et des nouvelles fonctionnalités.

Cette tendance est également clairement visible sur le marché de l'Ouzbékistan. Actuellement, lors du choix d'un smartphone, les acheteurs demandent des versions d'au moins 12 GB ou 16 GB de RAM au lieu de 8 GB. Cela confirme que le développement des technologies mobiles dans notre région est en harmonie avec les tendances mondiales. Il est prévu que 16 GB de RAM deviennent la norme dans les trimestres à venir.