Le leader du marché des semi-conducteurs, Intel, s'apprête à surprendre les utilisateurs avec ses futurs processeurs. Selon les dernières informations fournies par l'initié Jaykihn, les modèles Core Ultra 5 de la famille Nova Lake-S d'Intel posséderont des caractéristiques techniques inédites pour des puces de catégorie moyenne. Cela devrait ouvrir une nouvelle page dans la concurrence pour Intel. Ixbt.com en rapporte les détails.

Les processeurs Core Ultra 5 de nouvelle génération devraient intégrer simultanément 22 cœurs. Cette configuration se compose de six cœurs haute performance Coyote Cove (cœurs P), de 12 cœurs économes en énergie Arctic Wolf (cœurs E) et de quatre cœurs LP-E à faible consommation. Une telle approche permet même aux ordinateurs de milieu de gamme d'exécuter sans problème des tâches complexes et des jeux exigeants.

Cache de grande capacité et efficacité énergétique

La caractéristique principale de la série Nova Lake-S sera la technologie bLLC (big Last Level Cache). Selon les informations, les processeurs Core Ultra 5 seront dotés d'un cache de 144 MB. Cette caractéristique permet de rivaliser directement avec les processeurs gaming de la série X3D d'AMD. La taille du cache offre un avantage considérable, notamment dans les jeux vidéo modernes où un taux de rafraîchissement élevé (FPS) est crucial.

Intel prévoit de lancer deux modèles principaux dans cette gamme. Le premier sera un modèle de série K avec une consommation de 125 W et un multiplicateur déverrouillé, tandis que le second sera un modèle standard ne consommant que 65 W tout en maintenant des performances élevées. Cela permet aux utilisateurs de choisir entre des ordinateurs de jeu dotés d'un système de refroidissement puissant et des stations de travail compactes et économes.

Plateforme future et date de sortie

Les processeurs de la gamme Nova Lake-S devraient passer à une toute nouvelle plateforme. Selon ixbt.com, ces puces seront équipées du socket LGA1954 et fonctionneront avec les chipsets de la série 900. De plus, les nouveaux systèmes sont censés prendre en charge la norme de mémoire rapide DDR5-8000. Cela augmentera considérablement la bande passante globale de l'ordinateur.

Des informations intéressantes circulent également sur les modèles phares. Les processeurs occupant le sommet de la famille Nova Lake-S pourraient posséder jusqu'à 52 cœurs et un cache impressionnant de 288 MB. Une telle puissance sera largement suffisante, même pour les applications professionnelles les plus exigeantes et les processus de rendu.

Les fans devront patienter un peu pour ces nouveautés. Le lancement officiel de la gamme Nova Lake-S est prévu pour début 2027. Néanmoins, Intel parvient déjà à attirer l'attention des utilisateurs en démontrant son avance technologique. L'apparition de ces processeurs sur le marché ouzbek fera sans aucun doute passer la demande de systèmes haute performance à un nouveau niveau.