Carlo Ancelotti aux critiques : « Je ne suis pas 100 % idiot »

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a réagi avec fermeté mais calme aux critiques formulées par les supporters sur les réseaux sociaux.

L'entraîneur italien a souligné qu'il s'appuie sur son immense expérience du football plutôt que sur la pression extérieure pour prendre ses décisions.

« J'ai préparé plus de 1 400 matchs »

Ancelotti a rappelé qu'il a parcouru un très long chemin en tant que joueur et entraîneur.

« En tant que joueur et entraîneur, j'ai préparé plus de 1 400 matchs. Ce n'est peut-être pas suffisant pour comprendre pleinement le football, mais c'est tout de même une très grande expérience », a-t-il déclaré.

Selon le technicien, ses nombreuses années d'activité lui permettent de prendre des décisions indépendantes dans des situations complexes.

Il ne prendrait conseil que de Ferguson

Ancelotti a mentionné Alex Ferguson comme le seul entraîneur de l'histoire du football à avoir préparé plus de matchs que lui.

« Il n'y a qu'une seule personne qui a préparé plus de matchs que moi — c'est Alex Ferguson. Il a plus de 2 000 matchs à son actif », a déclaré le sélectionneur du Brésil.

L'entraîneur italien a dit qu'il était prêt à écouter l'opinion des autres, mais qu'il ne pouvait accepter un véritable conseil que de quelqu'un doté d'une telle expérience.

« J'écoute ceux qui veulent me donner des conseils. Mais la seule personne qui peut vraiment me conseiller, c'est Alex Ferguson ».

« Je ne me considère pas comme un génie »

Ancelotti a souligné qu'il ne se considère pas comme ayant absolument raison, mais que l'on ne peut pas non plus nier son expérience.

« Je ne me considère pas comme un génie à 100 %. Mais en même temps, je ne suis pas non plus un idiot à 100 % », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Folha de S. Paulo.

Le Brésil attend un match contre la Norvège

L'équipe nationale du Brésil se prépare actuellement au match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Les joueurs de Carlo Ancelotti entreront sur le terrain le 5 juillet face à l'équipe nationale de Norvège.

Alors que les critiques des supporters vont en s'intensifiant, l'entraîneur expérimenté a clairement montré qu'il ne perd pas confiance en ses décisions.