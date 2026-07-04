La Chine a établi un nouveau record dans le domaine des énergies renouvelables. Le pays a déployé en pleine mer la plus grande éolienne flottante au monde, ancrée au fond marin. Cette installation géante attire l'attention des experts non seulement par ses dimensions, mais aussi par son domaine d'application. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

Selon ixbt.com, ce projet repose sur une plateforme de type Tension-Leg Platform (TLP), qui est fixée au fond marin au moyen de câbles soumis à une tension verticale. Cette conception réduit presque à zéro les vibrations verticales de la turbine et garantit un fonctionnement stable même dans les eaux profondes soumises à de fortes vagues.

Le projet a été développé par CNOOC, la société pétrolière et gazière d'État chinoise. Il est intéressant de noter que l'électricité produite par cette turbine n'est pas dirigée vers le réseau énergétique terrestre, mais vers l'alimentation des plateformes d'extraction de pétrole et de gaz en mer.

Caractéristiques techniques et efficacité

D'une puissance de 16 MW, cette turbine se dirige actuellement vers le gisement pétrolier de Lufeng, situé en mer de Chine méridionale. Sur place, l'installation sera reliée aux plateformes d'extraction par des câbles sous-marins. La hauteur totale de la structure atteint 307 mètres et son poids est d'environ 8 000 tonnes.

Selon les estimations de CNOOC, cet équipement est capable de produire en moyenne 54 millions de kW·heures d'électricité par an. Ce chiffre permet de réduire considérablement la consommation de carburant traditionnel sur les plateformes marines. En particulier, l'entreprise prévoit d'économiser 15 000 mètres cubes de carburant par an et de réduire de 35 000 tonnes la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l'atmosphère.

Ce projet constitue un élément important de la stratégie chinoise visant à réduire l'« empreinte carbone » dans l'industrie pétrolière et gazière. À l'heure où la transition vers l'énergie verte s'accélère dans le monde entier, le recours aux énergies renouvelables même dans les secteurs extractifs représente un grand pas vers la durabilité écologique.

Bien que les éoliennes marines ne soient pas applicables dans le contexte de l'Ouzbékistan, cette prouesse technologique chinoise constitue une expérience précieuse en matière d'utilisation d'équipements énergétiques alternatifs dans des conditions extrêmes. De telles innovations serviront de facteur clé pour optimiser la consommation d'énergie et réduire les dommages environnementaux à l'avenir.