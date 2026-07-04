Qui reste et qui part à Manchester City sous l'ère Maresca ?

L'ère Pep Guardiola touche à sa fin à Manchester City, et une nouvelle étape débute sous la direction d'Enzo Maresca.

Bien que l'équipe ait remporté deux trophées la saison dernière, la direction du club prévoit un renouvellement important de l'effectif. Le média City Xtra a analysé l'avenir de chaque joueur pour évaluer qui fera partie du nouveau projet et qui pourrait quitter l'Etihad Stadium.

Gardiens

Gianluigi Donnarumma — reste

Le gardien italien est devenu le portier titulaire de City à la fin du dernier mercato estival et a conservé ce statut tout au long de la saison.

L'approche de Maresca concernant son style de jeu est encore inconnue. Cependant, compte tenu du salaire élevé et du statut de Donnarumma, il est très probable qu'il reste.

James Trafford — pourrait partir

Maresca pourrait donner une nouvelle chance au jeune gardien en équipe première.

Néanmoins, le maintien attendu de Donnarumma signifie qu'il est fort probable que Trafford rejoigne un autre club pour obtenir du temps de jeu régulier.

Marcus Bettinelli — reste

Bettinelli a signé un nouveau contrat jusqu'en 2027. Il occupera le poste de troisième gardien pour une saison supplémentaire.

Défense

Matheus Nunes — reste

Nunes pourrait conserver son statut de latéral droit titulaire.

Cependant, Manchester City recherche un nouveau joueur plus jeune et avec un fort potentiel de développement pour ce poste.

Rico Lewis — pourrait être prêté ou partir

Le club avait rejeté une offre importante de Nottingham Forest pour Lewis l'été dernier et avait signé un contrat avec le joueur jusqu'en 2030.

Cependant, il a perdu sa place dans le onze de départ à la fin de l'ère Guardiola. Maresca pourrait envisager un prêt ou une vente.

Abdukodir Khusanov — reste

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a pleinement démontré son talent la saison dernière.

La maîtrise de Khusanov dans les duels, sa vitesse et sa capacité à récupérer rapidement sont très appréciées. Il peut former un duo fiable en défense centrale avec presque n'importe quel coéquipier.

Le joueur ouzbek devrait rester un membre important de la défense de City sous l'ère Maresca.

Max Alleyne — pourrait être prêté

Alleyne est revenu d'un prêt à Watford en janvier 2026 et a bien performé lors de matchs importants comme la demi-finale de la Carabao Cup et le derby de Manchester.

Cependant, après l'arrivée de Marc Guéhi, ses opportunités ont diminué. Un nouveau prêt est donc probable.

Manuel Akanji — est parti

Le défenseur suisse a remporté la Serie A lors de son prêt d'un an à l'Inter.

Suite à cela, l'option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros incluse dans son contrat a été automatiquement activée.

Ruben Dias — reste

Des rumeurs ont circulé sur un transfert du défenseur portugais au Real Madrid.

Cependant, en raison de son leadership, de son expérience et de son influence dans le vestiaire, le club souhaite le conserver.

Vitor Reis — reste

Le joueur brésilien est revenu à Manchester City après un prêt réussi à Gérone.

Il devrait être pleinement intégré à l'équipe première lors de la saison 2026/27.

John Stones — part

Le contrat du défenseur anglais expire le 30 juin 2026.

Les deux parties ne prolongeront pas l'accord et Stones quittera le club en tant qu'agent libre.

Marc Guéhi — reste

Guéhi a rejoint l'équipe en janvier 2026 dans le cadre d'un projet à long terme.

Le club le considère comme l'un des piliers de la défense centrale pour les années à venir.

Nathan Aké — est parti

City avait rejeté les offres pour Aké en janvier en raison de la multiplication des blessures.

Cependant, conscient de la concurrence accrue et de la réduction possible de son temps de jeu, le défenseur néerlandais a rejoint Fenerbahçe.

Josko Gvardiol — reste

Des clubs allemands et espagnols ont manifesté leur intérêt pour le joueur croate.

Néanmoins, Gvardiol se sent heureux à Manchester et a accepté de signer un nouveau contrat jusqu'en 2031.

Rayan Aït-Nouri — reste

Le défenseur algérien n'a pas bénéficié d'un temps de jeu régulier la saison dernière en raison de la grande forme de Nico O'Reilly.

Cependant, il devrait rester au club pour au moins une saison supplémentaire.

Josh Wilson-Esbrand — avenir incertain

Le joueur de 23 ans a passé sa cinquième saison consécutive en prêt.

Il a joué pour Coventry, Cardiff et Radomiak Radom. City doit maintenant prendre une décision finale sur son avenir à long terme.

Milieu de terrain

Nico O'Reilly — reste

O'Reilly a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe lors de la saison 2025/26.

Il a signé un contrat jusqu'en 2030 et a également participé à la Coupe du Monde 2026 avec l'Angleterre.

Rodri — reste

Les rumeurs sur un transfert du milieu espagnol au Real Madrid circulent depuis plusieurs années.

Rodri n'a pas souhaité parler de son avenir avant la fin du Mondial. Cependant, son maintien à l'Etihad reste le scénario le plus probable. Il existe toutefois quelques incertitudes concernant un nouveau contrat.

Nico Gonzalez — avenir incertain

La situation de Gonzalez dépend de l'avenir de Rodri.

Comme Rodri devrait rester, Nico pourrait envisager un transfert définitif pour obtenir plus de temps de jeu.

Sverre Nypan — sera prêté

Nypan est revenu dans l'équipe de jeunes de City en janvier après une saison de prêt difficile à Middlesbrough.

Il devrait être prêté à un autre club européen pour une saison supplémentaire.

Mateo Kovacic — avenir incertain

Guardiola a fait plus confiance à Kovacic qu'à Nico Gonzalez à la fin de la saison dernière.

Cependant, il ne reste que 12 mois de contrat au joueur croate et la probabilité d'une prolongation est faible. Le club doit décider s'il le vend ou le garde une saison de plus.

Kalvin Phillips — pourrait partir ou être prêté

Phillips n'a pas d'avenir à Manchester City.

Le problème est qu'il est sous contrat jusqu'en 2028 avec un salaire élevé. Il ne sera donc pas facile de trouver un club pour un transfert définitif.

Bernardo Silva — est parti

Le contrat du joueur portugais a pris fin le 30 juin 2026.

Il n'y avait aucune possibilité de prolongation et Bernardo a quitté le club.

Tijjani Reijnders — avenir incertain

Le joueur néerlandais n'a passé qu'une seule saison complète à City.

Le club ne prévoit pas activement de le vendre, mais si une offre très importante arrive, la direction pourrait reconsidérer sa position.

Claudio Echeverri — sera prêté

Les périodes de prêt d'Echeverri au Bayer et à Gérone ne se sont pas déroulées comme prévu.

Néanmoins, City continue de l'estimer hautement. Le joueur sera très probablement prêté à nouveau. Le club ne pourrait le vendre que contre une somme très importante ou avec une clause de rachat avantageuse.

Attaque

Rayan Cherki — reste

Le joueur français a joué à un haut niveau dès sa première saison à City.

Il est considéré comme l'un des principaux candidats pour remplacer Kevin De Bruyne.

Phil Foden — reste

Foden a connu deux saisons difficiles consécutives et n'a pas été retenu dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde 2026.

Néanmoins, le club prévoit de faire confiance à son joueur formé au club et de lui proposer un nouveau contrat.

Jack Grealish — pourrait partir ou être prêté

Héros de la saison du triplé, il pourrait être difficile pour Grealish de trouver une place importante dans l'équipe de Maresca.

Son salaire élevé empêche un transfert définitif. C'est pourquoi l'option du prêt sera également étudiée.

Savio — pourrait partir

Tottenham est très intéressé par l'achat définitif de l'ailier brésilien.

City avait empêché son départ pour Londres l'été dernier, mais cette fois, le club pourrait être prêt à écouter les offres.

Antoine Semenyo — reste

Semenyo a rejoint le club en janvier 2026.

Il a été recruté dans le cadre de projets à long terme et est destiné à occuper une place solide dans l'équipe première.

Omar Marmoush — avenir incertain

L'attaquant égyptien s'est bien montré lorsqu'il a eu sa chance.

Cependant, il n'a pas réussi à s'imposer durablement dans les plans de Guardiola. Si une offre importante arrive, Marmoush pourrait reconsidérer son avenir.

Erling Haaland — reste

Bien que diverses rumeurs circulent dans la presse espagnole, le départ de l'attaquant norvégien n'est pas prévu.

Haaland restera la star principale du nouveau projet de Maresca.

Jérémy Doku — reste

L'ailier belge a franchi une nouvelle étape importante dans sa carrière la saison dernière.

Il a marqué plus de buts et délivré plus de passes décisives que lors des saisons précédentes. Le club prévoit également de proposer un nouveau contrat à Doku.

Quel sera le noyau du nouveau Manchester City ?

Selon l'analyse de City Xtra, le noyau principal de l'équipe sous l'ère Maresca pourrait être composé de Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, Guéhi, Rodri, O'Reilly, Cherki, Foden, Doku et Haaland.

Stones, Bernardo Silva, Akanji et Aké sont déjà partis ou sur le point de partir. L'avenir de Trafford, Lewis, Grealish, Savio et Phillips devrait être l'un des sujets principaux du mercato estival.

Enzo Maresca fait face à une tâche immense : remodeler l'équipe selon ses idées footballistiques sans détruire le noyau solide laissé par Guardiola.