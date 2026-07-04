Un tableau pris pour une poubelle estimé à des millions de dollars

Un homme vivant à Séville, en Espagne, avait d'abord pris pour un simple objet abandonné un tableau qu'il avait trouvé au bord de la route. Cependant, il s'est ensuite avéré qu'il s'agissait d'une œuvre précieuse du célèbre peintre Joaquín Sorolla.

Selon Andrés Urtado, 57 ans, il avait remarqué le tableau au bord de la route et l'avait ramené chez lui car il avait davantage aimé son cadre que l'œuvre elle-même.

Il s'est ensuite avéré que le tableau appartenait depuis de nombreuses années à une famille de Séville. La famille avait l'habitude de l'emporter toujours avec elle lors de ses vacances. Lors d'un de leurs voyages, ils avaient placé le tableau dans le coffre de la voiture, mais dans la précipitation, ils l'avaient appuyé contre un mur et l'avaient oublié. Lorsqu'ils ont remarqué la disparition de l'œuvre, il était impossible de la retrouver.

Voulant connaître la vraie valeur du tableau, Andrés Urtado l'a d'abord fait examiner à l'aide de l'intelligence artificielle. Le programme ayant affiché des estimations très élevées pour l'œuvre, il a contacté une maison de vente aux enchères à Madrid pour obtenir des précisions. Les experts ont confirmé que le tableau était une œuvre précieuse du peintre espagnol renommé Joaquín Sorolla.

Informé de la disparition du tableau, Andrés Urtado n'a pas caché la situation et a lui-même appelé la police. Il a déclaré avoir trouvé l'œuvre au bord de la route et s'est dit prêt à la restituer à ses véritables propriétaires. Peu de temps après, le tableau précieux a été rendu à ses propriétaires.