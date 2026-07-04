Messi ne s'arrête pas à 39 ans : en tête du classement des buteurs avec 7 buts

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Messi ne s'arrête pas à 39 ans : en tête du classement des buteurs avec 7 buts

L'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a été désigné meilleur joueur du match dramatique contre le Cap-Vert en 1/16 de finale du Mondial-2026.

La star de 39 ans a participé aux trois buts de son équipe, contribuant grandement à la victoire 3:2 de l'Argentine obtenue en prolongations.

Messi ouvre le score

À la 29e minute de la rencontre, Lionel Messi a marqué contre les adversaires, permettant à l'Argentine de prendre l'avantage au score.

Il a ensuite participé directement aux deux autres buts de son équipe. Ainsi, l'attaquant argentin a été au centre de toutes les actions de but du match.

Le vainqueur désigné en prolongations

Le Cap-Vert a offert une belle résistance au favori du tournoi et n'a pas été battu pendant le temps réglementaire.

Le vainqueur n'a été désigné qu'en prolongations. L'Argentine s'est imposée 3:2 et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Messi, meilleur buteur du mondial

Lionel Messi affiche une grande efficacité lors du Mondial-2026.

Jusqu'à présent :

  • Il est entré sur le terrain lors de 4 matchs ;

  • Il a marqué 7 buts ;

  • Il est en tête du classement des buteurs du tournoi.

À 39 ans, Messi reste le leader principal et l'attaquant le plus dangereux de son équipe.

Prochain adversaire — l'Égypte

L'Argentine affrontera l'équipe nationale d'Égypte en 1/8 de finale.

Cette rencontre aura lieu le 7 juillet. Le duel entre Messi et Mohamed Salah devrait être l'un des matchs les plus passionnants des quarts de finale.

Lionel MessiArgentineMondial 2026Cap-VertMohamed Salah
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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