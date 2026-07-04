Huawei Mate 80 Pro et Kirin 9030 Pro : performances graphiques en hausse de 76 %

Le géant technologique chinois Huawei fait grand bruit sur le marché mobile avec son nouveau flagship Mate 80 Pro et son processeur Kirin 9030 Pro qui en constitue le cœur. Les analyses techniques approfondies menées par la populaire chaîne Geekerwan sur la plateforme Bilibili montrent que la nouvelle puce peut rivaliser avec les leaders de l'industrie non seulement en termes de performances, mais aussi d'efficacité énergétique. Il s'agit d'une étape importante pour Huawei dans la construction de son écosystème indépendant en contexte de sanctions. Ixbt.com en rend compte.

Le processeur Kirin 9030 Pro intègre environ 15 milliards de transistors, ce qui le place au niveau de puces renommées telles que l'Apple A15 et le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le nouveau processeur possède une architecture à 9 cœurs fonctionnant sur 14 threads. Il comprend un super-cœur cadencé à 2,75 GHz, quatre cœurs haute performance et quatre cœurs économes en énergie. Cette configuration aide l'appareil à maintenir un équilibre entre les tâches lourdes et l'usage quotidien.

Croissance révolutionnaire des graphismes et des jeux

Le changement le plus notable concerne le GPU Maliang 935. Selon les résultats des tests 3DMark Steel Nomad Light, le nouveau GPU a réussi à augmenter les performances de 76 % par rapport à la génération précédente Kirin 9020. C'est une nouvelle majeure pour les gamers ouzbeks et les utilisateurs exigeants en matière de graphismes mobiles, car la puce prend également en charge la technologie de ray tracing au niveau matériel.

Lors des tests de jeu, le Mate 80 Pro a enregistré des résultats impressionnants. Par exemple, dans la version de Genshin Impact optimisée pour HarmonyOS, l'appareil a maintenu un taux stable de 60 FPS (images/seconde) en résolution 804p. La consommation d'énergie moyenne n'était que de 4,9 W. Selon les experts, ce résultat est encore plus efficace que le processeur Snapdragon 8 Gen 3, car la puce de Qualcomm consomme plus d'énergie à une qualité inférieure (720p).

Secrets de l'architecture et de l'optimisation

Une attention particulière a été accordée à la mémoire cache dans la structure interne de la puce. Le cache L2 du super-cœur a été porté à 2 MB, tandis que le cache L3 partagé atteint 12 MB. De plus, l'extension du cache système (SLC) jusqu'à 12 MB a considérablement augmenté la vitesse d'échange de données. En conséquence, l'interface HarmonyOS fonctionne de manière plus fluide et réactive.

Les autres blocs du processeur ont également été mis à jour de manière significative :

Le processeur neuronal (NPU) utilise désormais une architecture à trois blocs de calcul ;

Le bloc de traitement d'image (ISP) a été mis à jour à la version 9.0 ;

La surface du modem intégré a été réduite de 31 %, libérant de l'espace pour d'autres composants.

Selon ixbt.com, Huawei a si étroitement intégré son matériel et son logiciel (HarmonyOS) que cela a porté les performances globales de l'appareil à un nouveau niveau. Compte tenu de l'intérêt toujours élevé pour les smartphones Huawei sur le marché ouzbek, le Mate 80 Pro devrait occuper une place de choix dans le segment des flagships grâce à son autonomie élevée et à ses graphismes puissants.