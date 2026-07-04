Des chercheurs du Laboratoire national de l'Idaho (Idaho National Laboratory) aux États-Unis ont identifié un état quantique extrêmement rare — un isolant topologique de Kondo — dans le composé hexaborure de plutonium (PuB6). Cette découverte devrait constituer une avancée révolutionnaire dans la compréhension des propriétés électroniques du plutonium, l'un des éléments les plus complexes et mystérieux du tableau périodique. Ce phénomène n'avait été observé auparavant que dans très peu de matériaux, et il ouvre des directions de recherche entièrement nouvelles dans le domaine de la science des matériaux nucléaires. Selon Ixbt.com, le rapport en informe.

Depuis la découverte du plutonium en 1940, les scientifiques ont étudié nombre de ses propriétés, mais le comportement de ses électrons reste l'une des énigmes les plus difficiles de la physique moderne. En particulier, les électrons 5f du plutonium peuvent se comporter à la fois comme des particules localisées en un point précis et comme des porteurs de charge se déplaçant librement. C'est précisément ce comportement inhabituel qui fonde l'effet quantique identifié.

Isolants topologiques et effet Kondo

Les isolants topologiques sont des matériaux singuliers qui ne conduisent pas le courant électrique à l'intérieur de leur structure, mais permettent la libre circulation du courant à leur surface. Plus important encore, cette conductivité de surface est extrêmement résistante aux divers défauts et impuretés. Le terme « Kondo » désigne un phénomène quantique résultant de l'interaction forte entre électrons. Dans ces conditions, les propriétés du matériau ne sont pas déterminées par des atomes individuels, mais par des effets quantiques collectifs.

Les chercheurs ont démontré que ces deux phénomènes — la conductivité topologique et les fortes corrélations électroniques — coexistent dans l'hexaborure de plutonium. Cela fait de ce composé un terrain expérimental unique pour étudier les actinides, le groupe d'éléments lourds comprenant le plutonium et l'uranium. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui développent leur secteur énergétique, de telles découvertes fondamentales revêtent une importance capitale pour créer des technologies plus sûres et plus efficaces à l'avenir.

Énergie nucléaire et technologies du futur

Comprendre les propriétés électroniques des actinides n'a pas qu'un intérêt théorique. Ces connaissances jouent un rôle déterminant dans les domaines pratiques suivants :

Prédire le processus de vieillissement des matériaux nucléaires ;

Améliorer le niveau de sécurité des réacteurs ;

Créer de nouveaux matériaux résistants aux températures élevées et aux fortes radiations ;

Développer l'informatique quantique et des capteurs ultra-précis.

La recherche a nécessité l'utilisation de l'infrastructure unique du Laboratoire national de l'Idaho. Les scientifiques ont préparé des échantillons microscopiques de plutonium à l'aide de faisceaux d'ions focalisés, puis ont effectué des mesures à des températures extrêmement basses où les effets quantiques se manifestent clairement. Les résultats expérimentaux ont été confirmés par modélisation informatique en collaboration avec des experts de l'Université Columbia.

Selon ixbt.com, cette découverte ouvre la voie à l'étude d'autres composés d'actinides complexes qui étaient auparavant inaccessibles à la physique expérimentale. On s'attend à ce que cela donne une impulsion majeure non seulement à l'énergie nucléaire, mais aussi au développement des technologies quantiques modernes. Le monde mystérieux du plutonium pourrait désormais offrir de nouvelles possibilités pour créer des sources d'énergie sûres et efficaces pour l'humanité.