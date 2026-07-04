Une vache avec une excroissance de sabot sur la tête devient virale en Chine ! (vidéo)

·7·Monde
Une vache avec une excroissance de sabot sur la tête devient virale en Chine ! (vidéo)

Dans la province chinoise du Jilin, une vache avec une excroissance ressemblant à un sabot sur la tête fait l'objet de larges discussions sur les réseaux sociaux. Après la diffusion d'une vidéo montrant l'animal, elle a rapidement attiré l'attention de nombreuses personnes.

Selon le propriétaire de la vache, le nombre de personnes souhaitant acheter l'animal a augmenté après la vidéo. Il a reçu diverses offres, mais a indiqué qu'il ne vendrait pas la vache.

Les spécialistes supposent que ce cas pourrait être lié à un défaut de développement congénital rare appelé polymélie. Dans ce cas, des membres supplémentaires peuvent se former sur le corps de l'animal.

Pour l'instant, aucune information supplémentaire n'a été fournie sur la santé de la vache et dans quelle mesure l'excroissance l'affecte.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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