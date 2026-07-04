L'Argentine subit une grande perte : Facundo Medina s'est blessé hier soir

Un incident malheureux s'est produit lors du match des 8es de finale de la Coupe du monde de l'Argentine contre le Cap-Vert. Le défenseur latéral gauche de l'équipe, Facundo Medina, n'a pas pu terminer la rencontre en raison d'une blessure.

Medina était titulaire

Le joueur de 27 ans, qui défend les couleurs de l'Olympique de Marseille en France, a été titularisé dans le onze de départ de l'« albiceleste » lors du premier match de la phase à élimination directe.

Medina a été actif sur le flanc défensif et a passé la majeure partie de la rencontre sur le terrain.

Remplacé à la 86e minute

À la 86e minute du match, le défenseur s'est blessé et n'a pas pu continuer. Il a été remplacé par l'expérimenté Nicolas Tagliafico.

La gravité de la blessure du joueur n'a pas encore été communiquée. Les supporters argentins devront désormais attendre les résultats des examens médicaux.

Son troisième match en Coupe du monde

Facundo Medina avait été titularisé lors des deux premiers matchs de l'Argentine dans la présente Coupe du monde.

Lors de la troisième journée de la phase de groupes, il a observé le match contre la Jordanie depuis le banc des remplaçants.

L'inquiétude avant la prochaine étape

À un moment où l'importance de chaque joueur est cruciale en phase à élimination directe, la blessure de Medina pourrait devenir un casse-tête pour le staff technique argentin.

La participation du défenseur au prochain match sera connue après les examens médicaux.

Pensez-vous que si Medina est absent, Tagliafico pourra le remplacer dignement ?