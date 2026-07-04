Samsung Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : le design des nouveaux flagships dévoilé

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Samsung Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : le design des nouveaux flagships dévoilé

Le géant technologique sud-coréen Samsung travaille sur ses prochains smartphones pliables. Bien qu'il reste encore du temps avant la présentation officielle, le fabricant d'accessoires Thinborne a publié des images haute qualité des futurs modèles Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8. Ces informations enrichissent notre vision de l'apparence des appareils de nouvelle génération. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, les images publiées révèlent pleinement l'apparence extérieure et le concept de design des appareils. Si les modèles Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8 conservent le style distinctif des flagships précédents, le modèle standard Galaxy Z Fold 8 devrait se présenter dans un look entièrement nouveau. C'est précisément ce modèle qui suscite le plus grand intérêt parmi les experts et les utilisateurs.

Changements révolutionnaires dans le design

Les ratios des écrans externe et interne du nouveau modèle Galaxy Z Fold 8 ont changé de manière significative. Les initiés de l'industrie soulignent que les proportions d'écran utilisées par Samsung sur ce modèle seront similaires à celles du smartphone pliable iPhone Ultra qu'Apple devrait présenter à l'avenir. Cela indique qu'une nouvelle norme de facteur de forme pour les appareils pliables se forme parmi les leaders du marché.

Les images fournies par Thinborne correspondent parfaitement aux rendus CAD et aux informations d'initiés précédemment diffusés. Cela augmente la probabilité que le produit final ressemble exactement à cela. Les ingénieurs de Samsung semblent avoir concentré leurs efforts sur la réduction de l'épaisseur de l'appareil et l'affinement des bordures d'écran.

Capacités techniques et date de présentation

Sur le marché des smartphones en Ouzbékistan, les modèles pliables de Samsung, en particulier les séries Fold et Flip, occupent une place prestigieuse. Les appareils de nouvelle génération devraient mettre l'accent non seulement sur le design, mais aussi sur les performances. Plus précisément, tous les flagships seront enrichis de processeurs de dernière génération et de capacités d'intelligence artificielle (AI).

Selon les informations, la première officielle des nouveaux smartphones de la série Galaxy Z est prévue le 22 juillet de cette année à Londres. Lors de cet événement, Samsung pourrait présenter non seulement des smartphones, mais aussi d'autres nouveaux éléments de l'écosystème. Pour l'instant, le fabricant n'a pas officiellement commenté ces fuites d'informations.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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