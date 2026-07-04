Le footballeur égyptien Mohamed Hani a perdu connaissance sur le terrain

Lors du match des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Égypte et l'Australie, une situation inquiétante s'est produite. Le défenseur égyptien Mohamed Hani a perdu connaissance après un duel aérien et est tombé sur la pelouse.

Collision dangereuse

Au début de la seconde mi-temps, Hani s'est engagé dans un duel aérien contre les joueurs adverses à l'intérieur de sa surface de réparation.

Pendant cet épisode, il a reçu un fort choc à la tête et est ensuite tombé sur la pelouse.

Les joueurs ont immédiatement accouru pour l'aider

Les membres de l'équipe d'Égypte, conscients de la gravité de la situation, se sont immédiatement précipités vers leur coéquipier.

Peu après, le staff médical et les médecins de l'équipe nationale sont également entrés sur le terrain. Mohamed Hani a reçu des soins médicaux rapides.

Hani a continué le match

Après les soins médicaux, le défenseur s'est repris. Heureusement, il n'a pas quitté le terrain et a trouvé la force de continuer la rencontre.

Cette situation a beaucoup inquiété les supporters dans le stade et les membres de l'équipe.

Un but contre son camp a également été inscrit à son compte

Mohamed Hani s'est également fait remarquer par un autre épisode malheureux lors de cette rencontre. Il a marqué un but contre son camp.

Néanmoins, le fait qu'il soit revenu sur le terrain après cette violente collision et ait continué le match témoigne du courage du joueur.

Pensez-vous qu'il est judicieux de laisser un joueur qui a reçu un tel choc à la tête continuer le match ?