Radimov s'inquiète de la condition physique de Mohamed Salah

L'ancien joueur du « Zénit » et désormais consultant Vladislav Radimov a évalué les performances de Mohamed Salah lors de la Coupe du Monde 2026. Il a reconnu le talent de la star égyptienne, mais n'a pas caché ses doutes concernant la condition physique de celle-ci avant les matchs décisifs des phases à élimination directe.

« Salah est un joueur de haut niveau »

Selon Radimov, Mohamed Salah reste un attaquant capable d'évoluer au plus haut niveau lors de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde.

Parallèlement, le consultant a souligné que le rythme du jeu et la compétition s'intensifieraient dans les tours suivants.

« Salah est un joueur de haut niveau qui répond aux exigences de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde. Mais il y a des doutes quant à sa forme actuelle », a déclaré Radimov.

La condition physique pourrait être déterminante

Selon l'ancien joueur, la seule technique et l'expérience ne suffisent pas en phase à élimination directe. Dans des matchs à rythme élevé, la condition physique des joueurs revêt également une grande importance.

Radimov a noté que Salah n'est pas pour le moment au sommet de sa forme sportive.

« Dans les tours suivants, le rythme du jeu augmentera encore. La condition physique sera cruciale, et Salah n'est pas pour l'instant au sommet de sa forme », a-t-il déclaré sur « Match TV ».

Un grand test contre l'Argentine en perspective

L'équipe d'Égypte affrontera l'équipe nationale d'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Le match aura lieu le mardi 7 juillet. Mohamed Salah sera l'une des principales raisons d'espérer de l'Égypte pour cette confrontation.

Salah pourra-t-il qualifier son équipe pour le tour suivant ?

Le match contre l'Argentine pourrait révéler les véritables capacités de l'attaquant égyptien. Si Salah montre son meilleur football, il n'est pas exclu qu'il pose de sérieux problèmes à l'adversaire de l'Égypte.

Pensez-vous que Salah pourra être le héros décisif lors du match contre l'Argentine ?