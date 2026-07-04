FIFA annule le record de Messi : que s'est-il vraiment passé ?

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FIFA annule le record de Messi : que s'est-il vraiment passé ?

La nouvelle selon laquelle Lionel Messi était devenu le meilleur passeur décisif de l'histoire des Coupes du monde avait réjoui les supporters argentins. Mais la décision de la FIFA après le match a complètement changé la situation.

Messi avait participé au but décisif

Lors d'un match riche en lutte et en situations tendues, l'Argentine a battu le Cap-Vert 3-2.

Dans les minutes supplémentaires de la rencontre, Lionel Messi a délivré la dernière passe sur le but marqué par Cristian Romero. Initialement, ce but a été enregistré comme la neuvième passe décisive de Messi en Coupes du monde.

Avec ce résultat, il semblait avoir dépassé le légendaire Diego Maradona.

La FIFA a changé sa décision

Cependant, après le match, la FIFA a revu l'action. L'organisation a officialisé le ballon frappé par Romero comme un but contre son camp du joueur cap-verdien Diney.

Pour cette raison, la passe de Messi n'a pas été comptabilisée comme passe décisive dans les statistiques.

En conséquence, le nombre de passes décisives de Messi en Coupes du monde est resté à huit.

Messi et Maradona toujours à égalité

Actuellement, Lionel Messi et Diego Maradona ont chacun délivré huit passes décisives en Coupes du monde.

Ainsi, les deux grands footballeurs argentins partagent pour l'instant le record dans cette statistique.

La prochaine opportunité — contre l'Égypte

L'Argentine affrontera l'équipe d'Égypte en huitièmes de finale.

Si Messi délivre au moins une passe décisive lors de ce match, il dépassera Maradona et deviendra l'unique détenteur du record du plus grand nombre de passes décisives dans l'histoire des Coupes du monde.

Pensez-vous que Messi pourra battre ce record historique lors du match contre l'Égypte ?

Lionel MessiDiego MaradonaArgentinaÉgypteFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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