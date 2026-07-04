Lionel Messi après le match contre le Cap-Vert : « Ils m'ont frappé sans ménagement sur le terrain, puis m'ont demandé de prendre des photos »

Le capitaine de l'Argentine Lionel Messi a partagé ses pensées après la difficile victoire contre le Cap-Vert lors du match décisif de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Malgré une lutte acharnée sur le terrain, à la fin de la rencontre, les joueurs adverses se sont alignés pour prendre des photos souvenir avec l'attaquant légendaire et demander son maillot. Goal.com en fait état .

Le match disputé à Miami et remporté par l'Argentine sur le score de 3:2 s'est révélé beaucoup plus compliqué que prévu pour l'Albiceleste. Les joueurs de la sélection du Cap-Vert ont fait preuve d'un jeu très rugueux à l'encontre de Lionel Messi tout au long de la rencontre. Cependant, après le coup de sifflet final de l'arbitre, l'agression sur le terrain a cédé la place au respect. Selon le média TyC Sports, Messi a accueilli avec humour cette attitude « à double face » de ses adversaires.

La bataille sur le terrain et la queue devant le vestiaire

« Ils m'ont demandé mon maillot, tout ce que j'avais... Pourtant, sur le terrain, ils m'ont frappé sans ménagement », a répondu Lionel Messi avec un sourire lors de l'interview d'après-match. Malgré la pression physique de l'adversaire, la star argentine a pris des photos avec tous ceux qui le souhaitaient et a offert son maillot. Cette situation a une fois de plus prouvé l'immense prestige dont jouit Messi dans le monde du football.

La sélection du Cap-Vert a montré qu'elle n'était pas là par hasard lors de ce tournoi. Auparavant, elle n'avait pas été battue par des cadors comme l'Espagne et l'Uruguay, surprenant beaucoup de monde grâce à sa défense solide et son jeu organisé. Face à l'Argentine également, ils ont lutté jusqu'au bout, forçant les champions du monde en titre à transpirer davantage que prévu.

En analysant le match, Lionel Messi a tenu à souligner que son équipe avait tiré profit des situations de balle arrêtée. « Cette équipe montre son caractère depuis longtemps et se bat jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons vu à quel point les situations de balle arrêtée sont importantes. Nous avons des joueurs qui jouent bien dans le deuxième étage et qui sont au-dessus dans les duels aériens », a déclaré le capitaine.

Les problèmes dans le jeu

Malgré la victoire, Lionel Messi n'a pas caché qu'il n'était pas entièrement satisfait du jeu de la sélection argentine. Selon ses propos, après avoir pris l'avantage au score, l'équipe a perdu le contrôle. Cela pourrait être un signal inquiétant avant la phase à élimination directe.

« Nous savions que ce serait un match très difficile. Nous avons accompli la tâche la plus compliquée — marquer le premier but. Ensuite, nous pensions retrouver notre rythme, mais tout s'est inversé. Nous avons perdu le contrôle du ballon, nous nous sommes recroquevillés en défense et nous n'avons pas pu effectuer un pressing efficace », a critiqué Lionel Messi.

Grâce à cette victoire, la sélection argentine a décroché son billet pour les huitièmes de finale. Désormais, le staff des entraîneurs va travailler sur les erreurs commises et se préparer aux matchs décisifs de la phase à élimination directe. Le Cap-Vert, bien que vaincu, restera dans les mémoires comme l'une des équipes les plus brillantes et inflexibles du tournoi.