Robots humanoïdes Ubtech U1 : réalisme parfait et intelligence émotionnelle

Une véritable révolution est en cours dans le monde de la robotique : la société Ubtech a présenté ses nouveaux robots bioniques de la série U1. Ces appareils ont stupéfié le monde technologique par leur apparence extrêmement proche de l'humain, les détails minutieux de leur peau et leurs algorithmes émotionnels complexes. Selon Phoenix.com Technology, cette nouvelle génération de robots n'est pas simplement une machine, mais a été conçue comme un compagnon capable d'établir un lien émotionnel avec l'humain. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'apparence des robots a été travaillée non seulement par des ingénieurs, mais aussi par des designers et stylistes professionnels. Leur peau est faite de silicone, reproduisant avec précision les veines des mains, les ridules des lèvres et même les articulations des doigts. Les robots à apparence féminine ont même bénéficié d'une manucure et d'un maquillage de qualité. Lors de l'exposition, les visiteurs ont été priés de ne pas toucher le visage des robots, car cela aurait pu endommager le maquillage délicat.

Capacités techniques et analyse des émotions

La série Ubtech U1 dispose de 88 degrés de liberté de mouvement, permettant de reproduire 90 % des mouvements du corps humain. En particulier, une construction bionique unique au niveau du cou permet au robot de tourner la tête naturellement. L'appareil est équipé du premier grand modèle d'émotions au monde, capable de reconnaître plus de 20 émotions subtiles avec une précision supérieure à 90 %. Le temps de latence entre la question et la réponse n'est que de 500 millisecondes.

Les développeurs soulignent que ces robots ne sont pas destinés à des fins sexuelles. Le fondateur de l'entreprise, Zhou Xian, a précisé que la mission principale des robots est d'apporter une "valeur émotionnelle". Néanmoins, les caractères sexuels secondaires sont nettement exprimés dans l'apparence des robots, ce qui a suscité des débats passionnés sur les réseaux sociaux et parmi les participants à l'exposition.

Du travail manuel à la production industrielle

La production de masse de dispositifs aussi complexes est une tâche extrêmement difficile. Par exemple, la tête du robot contient à elle seule entre 2 000 et 3 000 pièces et peut effectuer 30 types de micro-mimiques. Aux premières étapes, les sourcils et les cils des robots étaient implantés à la main par des spécialistes. Actuellement, Ubtech travaille à transformer ce processus artisanal en une méthode de convoyeur standardisée.

L'utilisation des robots Ubtech U1 est prévue dans les domaines suivants :

Communication quotidienne et soutien émotionnel ;

Soins aux personnes âgées et aide sociale ;

Thérapie psychologique et conseil ;

Accueil et service client ;

Recherche scientifique et processus éducatifs.

La synchronisation entre la parole et les mouvements des lèvres des robots s'effectue en 20 millisecondes, éliminant presque totalement la sensation d'artificialité "robotique" lors de la communication. Un modèle de réflexion profonde, entraîné sur des centaines de milliards de paramètres, permet au robot de mener une conversation riche et logique avec l'humain.