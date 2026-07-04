La rencontre entre le Brésil et la Norvège, qui se déroule en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, revêt une importance capitale non seulement pour le destin du tournoi, mais aussi pour l'avenir du club londonien d'Arsenal. Si l'attention des supporters lors de ce duel sur les terrains du New Jersey se porte sur des stars comme Vinicius Junior et Erling Haaland, les experts suivent de près le duel entre Bruno Guimaraes et Martin Odegaard au milieu de terrain. Goal.com en rapporte les détails.

Actuellement sous les couleurs d'Arsenal, Martin Odegaard, et Bruno Guimaraes, devenu l'objectif de transfert du club, figurent parmi les meilleurs passeurs du tournoi. Selon Goal.com, Guimaraes occupe la deuxième place avec quatre passes décisives, derrière Michael Olise, tandis qu'Odegaard compte trois assists à son actif. Ces statistiques témoignent du haut niveau de forme actuel des deux milieux de terrain.

Une nouvelle force pour Arsenal : le facteur Guimaraes

Les Londoniens envisagent depuis longtemps de recruter Bruno Guimaraes, le leader de l'équipe de Newcastle. La valeur de transfert du footballeur brésilien a été fixée à 65 millions de livres sterling (environ 87 millions de dollars). Ses performances lors du mondial en Amérique du Nord prouvent qu'il pourrait élever le milieu de terrain d'Arsenal à un nouveau niveau. Le style de jeu agressif de Guimaraes et sa précision dans la construction des attaques devraient constituer une arme de choix pour l'équipe de Mikel Arteta.

Parallèlement, les performances de Martin Odegaard la saison dernière ont suscité certaines critiques. Certains experts et supporters l'ont accusé de manquer d'implication, allant même jusqu'à suggérer qu'il devrait être vendu. Cependant, il ne faut pas oublier qu'Odegaard est le premier capitaine à avoir mené Arsenal vers le titre de champion après 22 ans de disette. Ses récentes performances avec l'équipe nationale de Norvège dissipent tous les doutes.

La réponse d'Odegaard et l'espoir norvégien

Martin Odegaard évolue lors de cette Coupe du Monde libéré de la pression de son club, avec un jeu libre et créatif. Il a montré ses meilleures qualités lors des matchs de poule contre l'Irak, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En particulier, ses passes splendides adressées à Erling Haaland et sa gestion du jeu d'équipe ont confirmé qu'il reste l'un des meilleurs meneurs de jeu au monde.

Pour la direction d'Arsenal, la situation actuelle pose un dilemme intéressant : recruter Guimaraes ne signifie pas écarter Odegaard, mais plutôt qu'ils pourraient former un tandem puissant ensemble. L'opposition entre le Brésil et la Norvège montrera lequel de ces deux stars est le plus fort dans cette rivalité. Quel que soit le résultat de cette rencontre, les deux footballeurs continuent de prouver leur valeur.