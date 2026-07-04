Une nouvelle étape attendue depuis longtemps vers l'indépendance technologique a été franchie sur le marché des smartphones. Selon le rapport publié par le benchmark AnTuTu pour le deuxième trimestre 2026, les puces Xring développées par Xiaomi ont fait leur entrée dans le top 4 du marché des appareils Android en Chine. Ce résultat indique que la stratégie de longue date de l'entreprise visant à disposer de son propre processeur commence à porter ses fruits. Ixbt.com rapporte à ce sujet.

Actuellement, Qualcomm conserve une domination absolue sur le marché. Selon les informations d'Ixbt.com, les processeurs Snapdragon occupent 70,6 % du marché chinois. Ces puces servent de force motrice principale non seulement dans les appareils phares, mais aussi dans les smartphones de segment intermédiaire. Cependant, l'introduction de leurs propres développements par de grandes marques comme Xiaomi pourrait menacer cette hégémonie à l'avenir.

La société taïwanaise MediaTek occupe la deuxième place du classement avec une part de 27,6 %. La marque, qui a connu un grand succès avec la série Dimensity ces dernières années, renforce sa position dans la concurrence avec Qualcomm. La troisième place est occupée par les puces Samsung Exynos avec 0,5 %, tandis que Xiaomi Xring est enregistré à la quatrième place avec une part de 0,4 %.

Xiaomi Xring : De grandes ambitions derrière une petite part de marché

Bien que le chiffre de 0,4 % paraisse faible au premier abord, il s'agit d'une victoire stratégique pour Xiaomi. L'entreprise, qui suit le chemin des géants technologiques comme Apple et Samsung, vise à optimiser au maximum son logiciel et son matériel (hardware). La popularisation des processeurs Xring contribuera à réduire le coût de fabrication des smartphones Xiaomi et à diminuer la dépendance aux fournisseurs externes.

Sur le marché ouzbek également, les appareils Xiaomi figurent parmi les marques les plus populaires. Si l'entreprise déploie largement les puces Xring à l'échelle mondiale, les consommateurs locaux devraient également bénéficier d'un choix élargi d'appareils abordables et économes en énergie. Pour l'instant, ces puces pourraient être principalement utilisées sur le marché intérieur et dans des modèles d'essai.

Il convient de souligner que ces statistiques fournies par AnTuTu sont basées uniquement sur les données des utilisateurs du benchmark. Ces chiffres peuvent ne pas refléter pleinement le volume global des ventes sur le marché mondial ou la part de marché officielle, mais ils indiquent clairement la direction des tendances technologiques.

Une nouvelle phase de concurrence

Dans un avenir proche, la concurrence sur le marché des processeurs devrait s'intensifier davantage. Si Xiaomi continue de développer son projet Xring, cela pourrait affecter non seulement Samsung, mais aussi la part de marché de MediaTek. L'entreprise vise à intégrer ses puces en harmonie avec le système d'exploitation HyperOS dans le cadre de la création de son propre écosystème.

En conclusion, bien que Qualcomm ne cède pour l'instant le trône à personne, l'arrivée sur le marché d'entreprises innovantes comme Xiaomi avec leurs propres puces pourrait inaugurer une nouvelle ère dans le monde des smartphones Android. Cela créera finalement les conditions pour offrir aux consommateurs des technologies de meilleure qualité et plus abordables.