La NASA s'engage à sauver un télescope en chute vers la Terre

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La NASA s'engage à sauver un télescope en chute vers la Terre

Un vaisseau spatial spécial financé par la NASA a été lancé dans l'espace pour sauver le télescope spatial Swift qui se rapproche progressivement de la Terre. Cette mission est une première dans l'histoire de l'exploration spatiale, et les experts la qualifient d'opération à haut risque mais d'une importance capitale.

Swift a été lancé en 2004 pour observer les explosions les plus puissantes de l'univers — les sursauts gamma et autres phénomènes cosmiques à haute énergie. Cependant, ces dernières années, l'intensification de l'activité solaire a provoqué l'expansion de l'atmosphère terrestre, qui a commencé à affecter l'orbite du télescope. En conséquence, il a ralenti et est tombé de son altitude initiale de 600 kilomètres à environ 360 kilomètres.

À l'intérieur d'Angara, les composants internes de la fusete Northrop Grumman sont assemblés.

Les experts soulignent que si l'orbite du télescope descend en dessous de 300 kilomètres, il sera presque impossible de le sauver. C'est pourquoi la NASA a lancé une opération d'urgence pour le secourir.

Le projet a été développé par l'entreprise américaine Katalyst Space Technologies et sera réalisé par un vaisseau spatial robotisé nommé LINK Cet appareil, équipé de trois bras robotiques, doit s'approcher prudemment du télescope, le saisir fermement, puis utiliser ses propulseurs pour le hisser vers une orbite plus sûre et plus élevée.

Les experts insistent sur la grande complexité de l'opération. En effet, Swift est un objet en mouvement dont l'orbite change constamment. C'est pourquoi LINK photographiera d'abord le télescope sous tous les angles, déterminera le point de saisie le plus sûr, et ce n'est qu'ensuite que ses bras robotiques tenteront de l'attraper.

Selon le Dr Simeon Barber, chercheur à l'Open University cette mission, bien qu'elle comporte de grands risques, mérite d'être tentée car Swift fournit à l'humanité des données scientifiques uniques.

Deux spécialistes dans une grande laboratoire sombre, satellite artificiel'iy yo‘ldosh qurilmasini tekshirmoqda.

Si toutes les étapes se déroulent comme prévu, LINK hissera progressivement le télescope vers une orbite stable d'environ 600 kilomètres au cours des deux à trois prochains mois, et il pourra poursuivre son activité scientifique.

Selon les experts, si cette mission est couronnée de succès, elle pourrait ouvrir la voie au sauvetage d'autres engins spatiaux célèbres à l'avenir, notamment le télescope Hubble par une méthode similaire.

NASASwiftKatalyst Space TechnologiesSimeon Barber
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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