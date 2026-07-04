Lamine Yamal déclare ouvertement ne pas craindre le Portugal

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Lamine Yamal déclare ouvertement ne pas craindre le Portugal

L'ailier de l'équipe d'Espagne Lamine Yamal a parlé de l'état d'esprit de son équipe avant les huitièmes de finale de la Coupe du monde. La jeune étoile a souligné que les Espagnols ne craignent personne et qu'il ne pense qu'à la victoire face au Portugal.

L'Espagne bat l'Autriche avec assurance

Le 2 juillet, l'équipe d'Espagne a battu l'Autriche 3:0 et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

La « Furie Rouge » affrontera le Portugal, qui a battu la Croatie 2:1, au tour suivant.

« Nous ne craignons aucune équipe »

Selon Lamine Yamal, l'Espagne doit encore progresser dans tous les aspects du jeu.

« Nous devons continuer à progresser en qualité de jeu, en intensité et dans tous les aspects. Mais nous connaissons bien notre niveau et ne craignons aucune équipe », a déclaré Yamal.

Selon ses propos, l'Espagne doit prouver sa force sur le terrain.

« Nous sommes l'Espagne et nous devons le montrer sur le terrain. Nous croyons en notre force ».

Affronter Ronaldo — un événement à part

Le jeune footballeur n'a pas caché qu'affronter Cristiano Ronaldo serait un grand honneur pour lui.

Cependant, Yamal a souligné que le résultat collectif est plus important que l'intérêt personnel.

« Bien sûr, jouer contre Cristiano aurait été un honneur pour moi. Mais pour l'instant, je ne pense qu'à la victoire ».

La victoire compte, pas l'adversaire

Selon Yamal, l'identité de l'adversaire n'a pas d'importance décisive pour l'Espagne.

« Quelle que soit l'équipe qui nous fait face, cela n'a absolument aucune importance pour moi », rapporte Marca.

Le match entre l'Espagne et le Portugal sera sans doute l'une des confrontations les plus attendues des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Lamine YamalEspagnePortugalCristiano Ronaldo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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