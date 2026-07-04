La célèbre société Lenovo a commencé pour la première fois à utiliser des SSD du fabricant chinois Yangtze Memory Technologies (YMTC) dans ses ordinateurs portables grand public. Selon les informations de la publication Notebookcheck, ces composants ont été identifiés dans les nouvelles configurations du modèle ThinkBook 14 Gen 9. Il s'agit du premier cas officiel d'apparition de puces mémoire chinoises dans des appareils grand public d'une grande marque comme Lenovo. Ixbt.com rapporte cela.

Il s'est avéré que la version IPL du ThinkBook 14 Gen 9 testée était équipée d'un SSD de 512 GB, au format M.2 2242 et avec une interface PCIe 4.0 NVMe. Malgré la norme de connexion moderne, les performances de ce stockage restent nettement inférieures à celles des produits de marques comme Samsung ou Western Digital généralement utilisées dans les ordinateurs portables de cette catégorie.

La question de la vitesse et de la stabilité

Les résultats des tests effectués ont montré que la vitesse de lecture séquentielle du disque YMTC était enregistrée à 3950 MB par seconde, et la vitesse d'écriture à environ 2514 MB. Ces résultats sont considérés comme faibles pour la norme PCIe 4.0. De plus, la vitesse des opérations aléatoires au format 4K s'est également avérée inférieure à la moyenne, ce qui pourrait affecter la fluidité globale du système.

Plus important encore, sous une charge prolongée, ce SSD a tendance à chauffer et à entrer dans un état de throttling, c'est-à-dire qu'il réduit artificiellement sa vitesse pour abaisser sa température. Cela peut causer des désagréments pour les utilisateurs travaillant avec de gros volumes de données.

La raison des changements sur le marché

L'apparition de puces mémoire chinoises dans les ordinateurs portables Lenovo est liée aux changements mondiaux sur le marché. Actuellement, la demande de puces pour les systèmes d'intelligence artificielle (AI) augmentant fortement, une pénurie et une hausse des prix sont observées sur le marché de la mémoire NAND. C'est pourquoi les grands fabricants se tournent vers les marques chinoises comme alternative aux fournisseurs plus coûteux comme Samsung, Kioxia et Western Digital.

Il convient de souligner que cette tendance sur le marché des puces mémoire ne se limite pas à Lenovo. Précédemment, des informations avaient circulé selon lesquelles Apple demandait également au gouvernement américain l'autorisation d'acheter de la mémoire auprès du fabricant chinois CXMT. Cela indique qu'à l'avenir, les technologies chinoises occuperont une place encore plus solide sur le marché mondial de l'électronique.

En considérant que les produits Lenovo sont également très populaires sur le marché ouzbek, il est très probable que nous rencontrions bientôt ces nouvelles pièces dans les ordinateurs portables de nos magasins. Cependant, il est recommandé aux acheteurs de prêter attention non seulement au processeur et à la mémoire RAM, mais aussi à la marque du SSD installé lors du choix d'un appareil.