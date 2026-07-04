Ancelotti révèle la place de Neymar dans la sélection brésilienne

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Ancelotti révèle la place de Neymar dans la sélection brésilienne

Le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti s'est exprimé sur Neymar, qui joue peu pour le moment à la Coupe du Monde 2026. L'entraîneur italien a souligné que la star de 34 ans est en bonne condition physique et prête à jouer les 90 minutes complètes.

Neymar n'a joué qu'une seule fois en Coupe du Monde

Neymar n'est apparu qu'à un seul match lors du Mondial actuel.

Il est entré en jeu en tant que remplaçant à la 76e minute du match contre l'Écosse, qui s'est terminé sur le score de 3:0 lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Lors du match des huitièmes de finale contre le Japon, l'attaquant est resté sur le banc de touche pendant toute la rencontre. Le Brésil a remporté ce match 2:1.

«Il est prêt à jouer 90 minutes»

Ancelotti a déclaré que l'état physique actuel de Neymar lui permet de jouer un match complet.

«Oui, il est prêt à jouer les 90 minutes complètes. Bien sûr, il n'est pas satisfait de la situation actuelle, mais il se comporte très bien. Il travaille également parfaitement à l'entraînement», a déclaré l'entraîneur.

Ses coéquipiers respectent Neymar

Selon le sélectionneur brésilien, l'influence de Neymar au sein de l'équipe reste très importante.

«Neymar est très respecté dans l'équipe. C'est une personne ouverte et ses coéquipiers l'aiment beaucoup. Sa place dans l'équipe est très importante», a souligné Ancelotti.

«Il possède un grand talent»

Ancelotti a également reconnu les qualités humaines de Neymar, en plus de son talent footballistique.

«Il possède un grand talent, et c'est aussi une personne très humble. Je suis très satisfait de lui. Et bien sûr, il veut jouer comme toujours», a déclaré le spécialiste dans une interview accordée au journal Folha de S. Paulo.

La question principale qui intéresse désormais les supporters — Ancelotti donnera-t-il une place dans le onze de départ à Neymar lors de la prochaine phase de la phase à élimination directe ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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