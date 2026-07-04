Batteries de l'iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : les capacités de la nouvelle génération révélées

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Batteries de l'iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : les capacités de la nouvelle génération révélées

Bien qu'il reste encore beaucoup de temps avant qu'Apple ne présente ses futurs flagships — les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, des informations importantes sur les caractéristiques techniques de ces appareils ont fuité sur les réseaux. En particulier, une augmentation significative de la capacité de batterie des nouveaux smartphones est attendue, ce qui permettra de prolonger l'autonomie de l'appareil pour les utilisateurs. Source : Ixbt.com rapporte .

Selon le site ixbt.com, les appareils de la gamme iPhone 18 Pro seront équipés de batteries plus puissantes que les modèles iPhone 17 Pro précédents. Ces changements concernent non seulement la version Pro standard, mais aussi le modèle Pro Max aux caractéristiques les plus élevées, et devraient porter l'efficacité énergétique à un nouveau niveau.

Changements entre les modèles

Selon les informations obtenues, la version du modèle iPhone 18 Pro destinée au marché chinois sera dotée d'une batterie d'une capacité de 4056 mA·heures. À titre de comparaison, le modèle iPhone 17 Pro affichait un indicateur de 3988 mA·heures. Pour la modification produite pour le marché américain, la capacité de la batterie devrait passer de 4252 mA·heures à 4288 mA·heures.

La plus grande mise à jour et l'augmentation de puissance sont observées sur le modèle iPhone 18 Pro Max. La batterie certifiée pour le marché chinois de cet appareil atteint 5391 mA·heures, alors que sur le modèle iPhone 17 Pro Max ce chiffre était de 4823 mA·heures. La version destinée au marché américain est encore plus puissante — équipée d'une batterie de 5567 mA·heures (contre 5088 mA·heures pour la génération précédente).

Fuites techniques et questions de sécurité

La diffusion de ces informations est liée à des failles dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple et à des fuites de données inattendues. Précédemment, des photos des batteries de l'iPhone 18 Pro Max destinées à différentes régions étaient apparues sur les réseaux sociaux. De plus, des initiés ont également fourni des informations sur les caractéristiques de la carte mère (motherboard) des nouveaux smartphones.

Il convient de souligner qu'une partie de ces informations a pu être obtenue à la suite de cyberattaques. Selon les rapports, des individus non identifiés ont volé la liste des fournisseurs de pièces détachées et ont publié sur le réseau ouvert des photos et vidéos montrant les processus de test de l'iPhone 18 Pro.

Cette actualité est particulièrement importante pour les utilisateurs ouzbeks, car la puissance et l'autonomie de batterie des appareils Apple figurent parmi les principaux critères de choix d'un smartphone sur le marché local. Une telle expansion de la capacité de batterie pourrait faire de l'iPhone 18 Pro Max l'un des flagships les plus endurants de sa catégorie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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