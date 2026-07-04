Zlatan Ibrahimovic, l'une des figures les plus bruyantes du football, a formulé de vives critiques à l'encontre de Cristiano Ronaldo après la victoire difficile du Portugal face à la Croatie. Selon l'ancien attaquant suédois, la présence du joueur de 39 ans dans l'effectif freine le développement de l'équipe, et cette décision relève davantage de la nostalgie que des principes sportifs. Goal.com en fait état.

Selon Goal.com, Ibrahimovic, intervenu en tant qu'expert sur Fox Sports, a exprimé des doutes quant à l'avenir de l'équipe de Roberto Martinez. Zlatan a affirmé que le Portugal ne pourrait pas réussir lors de la Coupe du Monde 2026 avec un Ronaldo de 41 ans. Selon lui, l'état actuel de l'attaquant nuit davantage au jeu collectif qu'il ne l'aide.

« Ce n'est pas un leadership légendaire, c'est juste de l'ego »

Dans son propos, Ibrahimovic a déclaré que les mouvements de Ronaldo sur le terrain étaient devenus limités et qu'il se contentait d'attendre le ballon dans la surface de réparation. « Ce n'est pas un leadership légendaire. C'est simplement un ego personnel qui retient l'équipe en otage, rien de plus. Ronaldo a perdu sa vivacité et sa technique. Aujourd'hui, ce ne sont pas ses jambes qui le soutiennent, mais son nom et sa réputation passée », déclare Zlatan.

L'ancien footballeur a également étayé ses propos en prenant l'exemple de Goncalo Ramos, entré en jeu en cours de match et auteur du but de la victoire contre la Croatie. Selon Ibrahimovic, laisser des attaquants jeunes et prolifiques comme Ramos sur le banc au profit d'un Ronaldo titulaire relève d'une « folie basée sur la nostalgie ».

Rappelons que le match entre le Portugal et la Croatie a été riche en rebondissements. Ivan Perisic a ouvert le score, puis Cristiano Ronaldo a égalisé sur penalty. En fin de match, c'est Ramos qui a inscrit le but de la victoire. Cependant, la rencontre n'a pas été exempte de controverses arbitrales : le but marqué par Josko Gvardiol a été annulé pour hors-jeu après vérification du VAR, ce qui a suscité de vives protestations de la part du sélectionneur croate Zlatko Dalic.

Parmi les supporters de football en Ouzbékistan également, diverses opinions circulent quant à l'avenir de Ronaldo en équipe nationale. La sortie d'Ibrahimovic devrait susciter de vastes débats sur les réseaux sociaux, alors que le capitaine portugais reste l'une des figures les plus importantes de l'équipe.