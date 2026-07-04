Les jeunes Ouzbèques remportent 5 médailles au championnat d'Asie

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Les jeunes Ouzbèques remportent 5 médailles au championnat d'Asie

Les représentants de l'équipe d'Ouzbékistan participent avec succès au Championnat d'Asie de lutte U-20 qui se déroule en Thaïlande.

Nos compatriotes en lutte féminine ont remporté 1 médaille d'or, 1 d'argent et 3 de bronze.

Muhayo Narzilloyeva devient championne d'Asie

Évoluant dans la catégorie des 65 kg, Muhayo Narzilloyeva a surpassé toutes ses rivales pour remporter la médaille d'or.

Sa victoire a offert à la délégation ouzbèke le meilleur résultat de la compétition en lutte féminine.

Shokhista Shonazarova remporte la médaille d'argent

Shokhista Shonazarova, qui a évolué dans la catégorie des 50 kg, a atteint la finale et s'est adjugée la médaille d'argent du championnat d'Asie.

Notre jeune sportive a fait preuve d'un grand talent et de courage tout au long de la compétition.

Trois de nos lutteuses médaillées de bronze

Trois autres représentantes de l'équipe d'Ouzbékistan ont remporté la médaille de bronze dans leurs catégories de poids respectives :

  • 62 kg : Feruza Qayratdinova ;

  • 68 kg : Muhayo Rahimjonova ;

  • 76 kg : Sevinchoy Polvonova.

Un résultat remarquable pour nos jeunes filles

Ainsi, l'équipe d'Ouzbékistan de lutte féminine a récolté un total de 5 médailles en une seule journée.

Selon le Comité national olympique, les épreuves du championnat d'Asie en Thaïlande se poursuivent.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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