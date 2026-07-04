L'entraîneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a annoncé que la star principale de l'équipe, Neymar, a enfin totalement récupéré sa condition physique et est prêt à jouer 90 minutes lors des matchs de la Coupe du Monde. Cette nouvelle était attendue par les supporters des « Pentacampeões », car l'attaquant expérimenté n'avait pas pu exprimer tout son potentiel pendant longtemps en raison d'une blessure. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon l'entretien accordé par le technicien italien au journal Folha de S.Paulo, Neymar, 34 ans, est complètement rétabli de sa blessure aux muscles du mollet droit. Jusqu'à présent, il n'avait joué que 14 minutes en entrant en jeu depuis le banc lors du match contre l'Écosse. Concernant le match contre le Japon, l'entraîneur a expliqué l'avoir gardé sur le banc pour le préserver en vue d'éventuelles prolongations.

Ancelotti a également évoqué l'état psychologique actuel du joueur. L'entraîneur a admis que Neymar n'est pas du tout satisfait de rester sur le banc. « Il n'est pas heureux, mais il se comporte de manière très professionnelle. Neymar travaille avec toute son énergie aux entraînements et jouit d'un grand respect parmi ses coéquipiers. Il est non seulement un joueur de qualité, mais aussi une personne très humble », a souligné le coach.

Un renfort majeur avant le choc en Nouvelle-Zélande

L'attaque de l'équipe nationale du Brésil devrait être considérablement renforcée avant le prochain match crucial contre la Norvège. Ancelotti a noté que l'expérience de Neymar serait déterminante pour contrôler le rythme du jeu. Selon lui, la dynamique du match déterminera le temps de jeu du joueur, mais physiquement, il est capable de disputer l'intégralité de la rencontre.

Neymar est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Brésil et son retour devrait sans aucun doute avoir un impact positif sur le moral général de l'équipe. Bien qu'il soit devenu plus sujet aux blessures avec l'âge, sa créativité sur le terrain et sa maîtrise des coups de pied arrêtés restent de niveau mondial.

Pour les fans de football ouzbeks, chaque action de Neymar est passionnante, car il est considéré comme l'un des joueurs les plus techniques de notre époque. Son retour dans le onze titulaire devrait accroître les chances de titre du Brésil. Désormais, tous les regards sont tournés vers la tactique d'Ancelotti face à la Norvège et le temps de jeu accordé à Neymar.