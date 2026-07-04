Une bague connectée peut-elle aider à vaincre l'insuffisance cardiaque

·13·Technologie
Une bague connectée peut-elle aider à vaincre l'insuffisance cardiaque

Un nouveau programme d'essai clinique a été lancé à Jersey pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Les spécialistes visent, grâce à cette étude, à évaluer plus précisément l'efficacité du traitement à l'aide des technologies numériques modernes et à améliorer la qualité des services médicaux offerts aux patients à l'avenir.

À l'essai clinique Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF), c'est-à-dire ceux diagnostiqués avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, sont recrutés. Au cours de l'étude, les chercheurs examineront comment le fer administré par voie intraveineuse affecte les symptômes de l'insuffisance cardiaque, ainsi que l'activité physique et la capacité d'exercice des patients.

Un homme souffrant, tenant sa poitrine, avec une marque de douleur rouge dans la zone du cœur.

Les participants à l'essai utiliseront pendant 14 semaines une bague connectée spéciale ainsi qu'un patch électronique à capteur porté sur la cuisse. Ces appareils enregistrent régulièrement des indicateurs tels que les mouvements quotidiens du patient, le nombre de pas, l'activité physique et le temps de transition de la position assise à debout. La bague connectée, quant à elle, collecte des données physiologiques telles que la fréquence cardiaque.

Selon le Dr Aaron Henry, médecin au service de cardiologie de l'hôpital de Jersey, dans les méthodes traditionnelles, l'effet de l'injection de fer est généralement évalué par un test de marche de six minutes. Cependant, cette méthode ne montre que l'état à un moment donné.

Selon lui, la nouvelle technologie permet de surveiller en continu l'état du patient pendant 14 semaines. Les données collectées par les appareils sont téléchargées sur un serveur via le smartphone du patient, et les médecins les analysent pour évaluer l'efficacité du traitement.

Un anneau connecté argenté avec des capteurs à l'intérieur sur fond bleu.

Selon le Dr Henry, des patients de différents âges peuvent participer à l'étude. En pratique, cependant, la majorité des participants ont plus de 70, 80 et même 90 ans. Il estime que permettre aux patients âgés de bénéficier des technologies numériques modernes est l'une des tâches importantes de la médecine d'aujourd'hui.

Pour financer le projet Digital Jersey l'organisation a Impact Jersey Fund alloué 200 000 livres sterling via son fonds

Selon Tony Moretta, directeur de l'organisation, il n'y a pas de domaine plus important que celui de la santé. Il estime que Jersey constitue un terrain propice pour tester de nouvelles technologies médicales numériques et que si l'île devient l'un des leaders dans ce domaine, ce sont avant tout les patients qui en bénéficieront.

Une main d'une personne portant un anneau connecté noir au doigt sur fond bleu.

Les spécialistes soulignent que si cet essai clinique s'achève avec succès, l'utilisation des technologies numériques dans le suivi et le traitement de l'insuffisance cardiaque pourrait se développer davantage.

JerseyAaron HenryHôpital de Jersey
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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