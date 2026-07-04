Les glaciers suisses fondent à une vitesse record

La vague de chaleur intense observée en Europe provoque une fonte des glaciers suisses bien plus précoce et rapide que d'habitude. Les scientifiques soulignent que cette situation indique que les glaciers alpins pourraient encore rétrécir considérablement cette année. À ce sujet, Reuters a rapporté.

Les experts ont indiqué que le 29 juin de cette année, le glacier du Rhône, situé dans le sud de la Suisse, a atteint le stade appelé « jour de perte du glacier » . Cette période désigne le processus où la couche de neige accumulée pendant la saison hivernale a entièrement fondu et où les couches de glace pluriannuelles du glacier commencent à fondre.

Selon Matthias Huss, responsable du service suisse de surveillance des glaciers, cette date a été enregistrée comme la deuxième plus précoce de l'histoire des observations. Le record de précocité a été observé en 2022, lorsque ce processus avait commencé trois jours plus tôt qu'aujourd'hui.

Le spécialiste a souligné que le faible enneigement pendant les mois d'hiver et les vagues de chaleur successives observées dès le début de l'été ont entraîné une fonte rapide des glaciers.

« C'est très inquiétant. Avant même d'avoir atteint la moitié de l'été, les glaciers ont déjà commencé à perdre un volume important », a déclaré Matthias Huss.

Selon ses calculs, pendant les jours chauds observés en juin, le volume d'eau de fonte des glaciers suisses était suffisant pour remplir une piscine olympique standard toutes les six secondes pendant deux semaines.

Par ailleurs, il a été constaté qu'en un seul point d'observation sur le glacier du Rhône, environ 1,5 mètre d'épaisseur de glace a fondu en seulement deux semaines de canicule.

Les touristes qui visitent cette région depuis de nombreuses années remarquent également clairement ces changements. Harry Blok, un touriste allemand qui se rend régulièrement au glacier du Rhône depuis 50 ans, a déclaré que la diminution drastique du glacier sous ses yeux le plongeait dans une profonde détresse.

« Je pleure. Ce glacier autrefois immense disparaît sous nos yeux. C'est la preuve la plus évidente du changement climatique », a-t-il déclaré.

Les scientifiques soulignent que si les températures élevées persistent, les glaciers suisses pourraient perdre une quantité importante de masse glaciaire cette année encore. Cela est considéré comme l'un des facteurs suscitant de sérieuses inquiétudes pour la nature et les réserves d'eau en Europe.