Klopp prêt à prendre la tête de l'équipe nationale d'Allemagne

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Klopp prêt à prendre la tête de l'équipe nationale d'Allemagne

Jurgen Klopp pourrait devenir le sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne. Le célèbre technicien a confirmé le début des négociations avec la Fédération allemande de football et a clairement exprimé sa volonté de transformer radicalement la situation de la Mannschaft.

Contrat de Nagelsmann résilié

Après l'élimination de l'équipe d'Allemagne dès le premier tour des play-offs de la Coupe du Monde 2026, la Fédération allemande de football a résilié le contrat de Julian Nagelsmann.

Par la suite, la DFB a officiellement annoncé l'ouverture de négociations avec Jurgen Klopp. Le technicien a lui-même indiqué être prêt à examiner l'offre.

« Tout s'est passé très vite »

Klopp a confirmé que des discussions étaient bel et bien en cours.

« Oui, je confirme que des négociations ont lieu. Tout s'est passé très vite. Julian a démissionné. La Fédération allemande de football cherche un nouvel entraîneur et ils négocient avec moi », a-t-il déclaré.

La question du contrat avec Red Bull

L'ancien entraîneur de Liverpool occupe actuellement le poste de responsable du football chez Red Bull.

Klopp a souligné qu'avant d'accepter le nouveau poste, il doit régler tous les détails avec son employeur actuel.

« Cela demande du temps. J'ai un contrat en cours avec Red Bull. J'ai exprimé mon intérêt pour les discussions. Elles seront sérieuses et approfondies, car il ne s'agit pas seulement de remplacer Nagelsmann ».

Minslaff pourrait ne pas s'y opposer

Le technicien a noté qu'il doit également s'entretenir avec le dirigeant de Red Bull, Oliver Minslaff.

« Nous avons discuté de certains points. Je pense qu'il ne s'y opposera pas. Je travaille ici depuis 19 mois et cette période a été très enrichissante », a déclaré Klopp.

« Nous devons changer radicalement la situation »

Klopp n'a pas caché être mentalement prêt à prendre les rênes de la sélection allemande.

« Je suis prêt. Dès que les négociations commencent, on commence à réfléchir plus vite. Nous devons changer radicalement la situation », a-t-il affirmé lors d'un entretien avec MagentaTV.

Désormais, la question principale est : la Fédération allemande de football et Jurgen Klopp parviendront-ils à un accord officiel ?

Jurgen KloppGermaine nationaleDFBJulian NagelsmannRed Bull
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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