Revolut présente une carte bancaire originale à l'effigie du mème Doge avec des yeux qui s'illuminent

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Revolut présente une carte bancaire originale à l'effigie du mème Doge avec des yeux qui s'illuminent

Revolut, l'un des leaders du monde de la fintech, a annoncé une nouvelle carte de débit Mastercard au design unique pour ses clients en Allemagne. Cette carte attire l'attention de nombreux utilisateurs non seulement par son apparence visuelle, mais aussi par ses caractéristiques techniques. Sa principale particularité — lors d'un paiement, les yeux du personnage sur la carte s'illuminent. Ixbt.com rapporte les informations.

Le recto de la carte représente le célèbre mème Doge (le chien Shiba Inu) connu sur Internet. Lorsque l'utilisateur effectue un paiement sans contact en magasin, pendant les secondes de communication avec le terminal, deux petites LED placées à l'emplacement des yeux du chien s'allument. Ce processus apporte une touche d'agrément à une opération de paiement ordinaire.

Solution technologique et principe de fonctionnement

Il est naturel de se demander comment un si petit appareil est alimenté. Selon ixbt.com, cette carte ne dispose d'aucune batterie ou accumulateur intégré. L'énergie nécessaire à l'allumage des LED est directement prélevée du champ NFC du terminal de paiement. L'énergie transmise via le protocole EMV Contactless est suffisante non seulement pour le fonctionnement de la puce et de l'antenne, mais aussi pour allumer brièvement les LED.

Actuellement, cette carte exclusive peut être commandée via l'application Revolut pour 30 euros. Il convient de noter que le service de livraison n'est pas inclus dans ce prix et est facturé séparément. La carte est éditée en quantité limitée et s'adresse principalement aux fidèles de la marque et aux passionnés de gadgets originaux.

Une offre spéciale pour les amateurs de cryptomonnaies

Tout le monde ne peut pas facilement se procurer ce nouveau produit. Revolut propose cette carte en tant qu'offre spéciale réservée aux clients utilisant la section cryptomonnaie du service. Au moment de l'émission de la carte, il est nécessaire de la lier à un ou plusieurs portefeuilles de cryptomonnaie ou à un compte bancaire classique.

Sur le marché financier ouzbek également, une grande attention est accordée au design des cartes bancaires ces dernières années. Bien que les cartes à LED ne soient pas encore répandues dans nos banques locales, l'approche créative de services internationaux comme Revolut indique que, à l'avenir, les produits bancaires ne seront plus seulement des moyens de paiement, mais aussi des accessoires à part entière.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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