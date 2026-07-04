Le cœur d'un supporter s'arrête après la défaite de son équipe

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Le cœur d'un supporter s'arrête après la défaite de son équipe

La rencontre Belgique – Sénégal disputée dans le cadre de la Coupe du monde restera dans les mémoires non seulement pour l'intense combat sur le terrain, mais aussi pour un incident inattendu dans les tribunes.

Selon les informations, l'un des supporters de l'équipe nationale du Sénégal a mal supporté la défaite amère de son équipe. Dans les dernières minutes du match, après le troisième but encaissé par le Sénégal, l'état du supporter s'est brusquement dégradé et il a perdu connaissance dans les tribunes. Selon les premières informations, son cœur s'est arrêté.

Les médecins ont immédiatement prodigué les premiers secours et ont transporté le supporter en urgence à l'hôpital. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été publiée sur son état de santé.

Pour rappel, l'équipe nationale du Sénégal, bien qu'elle menait 2:0 au cours du match, a finalement encaissé trois buts consécutifs. En conséquence, l'équipe a été vaincue sur le score de 2:3 et a été éliminée de la compétition.

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