Samsung frappe un coup inattendu : un nouveau SSD sans cache DRAM fait son apparition dans la série 990

·7·Technologie
Samsung frappe un coup inattendu : un nouveau SSD sans cache DRAM fait son apparition dans la série 990

Le géant technologique sud-coréen Samsung s'apprête à présenter un nouveau produit appartenant à sa famille de dispositifs de stockage les plus populaires. L'entreprise a développé un nouveau SSD qui fera partie de la série 990, mais qui se distingue fondamentalement des modèles 990 EVO et 990 PRO précédents. La particularité principale de ce dispositif réside dans l'absence de mémoire cache DRAM. Selon Ixbt.com, le site en fait état.

Selon les informations apparues par anticipation sur le site officiel de Samsung Canada, le nouveau modèle fonctionne sur l'interface PCIe 4.0 NVMe. D'après le site IXBT.com, en l'absence de mémoire rapide dédiée (DRAM) sur le disque, celui-ci utilise la technologie HMB (Host Memory Buffer). Ce système emprunte temporairement une partie de la mémoire vive (RAM) de l'ordinateur pour la mise en cache des données, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de fabrication.

Caractéristiques techniques et performances

Le nouveau SSD est basé sur le propre contrôleur de Samsung et sur des puces mémoire V-NAND de haute qualité. Des versions de 1 TB et 2 TB de ce produit devraient être commercialisées. Leurs performances restent à un niveau assez élevé malgré l'absence de cache DRAM :

  • Modèle 1 TB : vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7150 MB/s, vitesse d'écriture jusqu'à 6450 MB/s ;
  • Modèle 2 TB : vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7250 MB/s, vitesse d'écriture jusqu'à 6450 MB/s ;
  • Performance : jusqu'à 850 000 IOPS en lecture et 1,2 million d'IOPS en écriture.
Il convient de souligner que ce nouveau modèle est légèrement en retrait du flagship 990 PRO en termes de durabilité. Plus précisément, une endurance de 400 TBW (ressource d'écriture en téraoctets) est garantie pour la version 1 TB, et de 800 TBW pour la version 2 TB. Bien que ces valeurs soient suffisantes pour les utilisateurs ordinaires et les joueurs, elles pourraient s'avérer un peu justes pour les professionnels du montage vidéo.

L'entreprise a fixé une période de garantie de 3 ans pour ce modèle, alors que pour les modèles du segment supérieur, cette période est généralement de 5 ans. Cela indique également que le nouveau SSD est davantage destiné à un segment abordable. Sur le marché ouzbek, ce type de dispositif connaît généralement un succès rapide grâce à un bon rapport qualité-prix.

Pour l'heure, Samsung n'a pas encore annoncé la date de vente officielle ni le prix du nouveau produit. Bien que les informations aient été rapidement supprimées du site officiel, ce SSD a déjà commencé à apparaître dans les catalogues de certains détaillants. Très probablement, ce modèle fera son apparition dans les mois à venir sur les marchés mondiaux, y compris dans la région de l'Asie centrale.

SamsungSSDTechnologieMémoireGadgets
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une bague connectée peut-elle aider à vaincre l'insuffisance cardiaqueUne bague connectée peut-elle aider à vaincre l'insuffisance cardiaqueAujourd'hui, 14:58Des puces mémoire YMTC chinoises commencent à être installées dans les ordinateurs portables LenovoDes puces mémoire YMTC chinoises commencent à être installées dans les ordinateurs portables LenovoAujourd'hui, 14:21Batteries de l'iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : les capacités de la nouvelle génération révéléesBatteries de l'iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : les capacités de la nouvelle génération révéléesAujourd'hui, 13:53Revolut présente une carte bancaire originale à l'effigie du mème Doge avec des yeux qui s'illuminentRevolut présente une carte bancaire originale à l'effigie du mème Doge avec des yeux qui s'illuminentAujourd'hui, 13:23Le gouvernement indien exige un rapport sur l'anonymat de Telegram et SignalLe gouvernement indien exige un rapport sur l'anonymat de Telegram et SignalAujourd'hui, 12:52La NASA s'engage à sauver un télescope en chute vers la TerreLa NASA s'engage à sauver un télescope en chute vers la TerreAujourd'hui, 12:43
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5