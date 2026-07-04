Alibaba interdit à ses employés d'utiliser l'outil Claude Code d'Anthropic

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Alibaba interdit à ses employés d'utiliser l'outil Claude Code d'Anthropic

Le géant technologique chinois Alibaba a officiellement interdit à ses employés d'utiliser l'outil de programmation Claude Code développé par Anthropic. Cette décision, qui devrait entrer en vigueur le 10 juillet, est considérée non seulement comme une mesure de sécurité, mais aussi comme la prochaine étape des tensions politiques et technologiques sur le marché mondial de l'intelligence artificielle. Techcrunch.com rapporte .

En réalité, Anthropic, basée aux États-Unis, avait déjà restreint l'utilisation de ses modèles par les entreprises chinoises et les structures étrangères qui leur appartiennent. Cependant, de nombreux utilisateurs trouvaient des moyens d'accéder au système par divers détournements. Selon les dernières informations, Anthropic travaille activement à combler ces « failles » et à protéger le système contre les utilisateurs non autorisés.

Selon des informations diffusées sur la plateforme Reddit, une certaine version du programme Claude Code possédait une fonction cachée permettant de détecter les liens des utilisateurs avec la Chine. Le représentant d'Anthropic, Thariq Shihipar, a expliqué cette situation sur le réseau X (anciennement Twitter), affirmant qu'il s'agissait d'une expérimentation lancée en mars. Selon ses propos, cette mesure a été mise en place pour se protéger contre l'utilisation abusive des informations de compte par des vendeurs non autorisés et contre la pratique de la « distillation » (l'entraînement d'un modèle d'IA à partir des données d'un autre).

Mesures de sécurité et alternatives internes

La direction d'Alibaba a classé l'outil Claude Code dans la catégorie des « logiciels à haut risque ». L'entreprise recommande fermement à ses employés d'utiliser à la place son propre outil interne, Qoder. Cette démarche vise non seulement à prévenir les fuites de données corporatives, mais aussi à renforcer l'indépendance technologique locale.

Cette situation est un exemple flagrant de la « guerre froide technologique » entre les États-Unis et la Chine. Alors que les entreprises américaines leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle tentent de protéger leurs technologies des rivaux stratégiques, les géants chinois comme Alibaba sont contraints de réduire leur dépendance extérieure et de créer leur propre écosystème.

Pour les spécialistes ouzbeks également, ce genre de situations peut constituer une leçon importante. S'appuyer exclusivement sur des services mondiaux peut, à un certain stade, entraîner des restrictions inattendues ou des problèmes liés à la sécurité des données. Comme le montre l'exemple d'Alibaba, les grandes corporations, même au prix de renoncer aux technologies occidentales les plus avancées, placent leur sécurité au premier rang.

Selon ixbt.com, Anthropic a actuellement mis en place des méthodes encore plus robustes pour protéger ses modèles et a l'intention de bloquer totalement les tentatives d'accès depuis la Chine. Cela pourrait conduire, à l'avenir, à une division encore plus stricte du marché de l'intelligence artificielle selon des frontières régionales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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