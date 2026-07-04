Beelink présente un mini-PC inhabituel : mémoire de smartphone à la place du SSD

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Beelink présente un mini-PC inhabituel : mémoire de smartphone à la place du SSD

Beelink, l'une des marques leaders sur le marché des mini-PC, a présenté son nouveau modèle EQi 304. Cet appareil attire l'attention par une solution inattendue dans le monde de la technologie : il est équipé d'une mémoire flash UFS 3.1, utilisée dans les smartphones et les tablettes, à la place des disques SSD traditionnels. Cette initiative est considérée comme une réponse à la situation de crise actuelle sur le marché de la mémoire et une tentative d'optimisation des coûts. Selon Ixbt.com rapporte .

Le nouveau modèle Beelink EQi 304 est basé sur la plateforme Intel Wildcat Lake, et sa version de base dispose d'une mémoire UFS 3.1 de 512 GB. Selon ixbt.com, la bande passante théorique de ce type de mémoire est de 2,9 GB par seconde. À titre de comparaison, les disques SSD NVMe PCIe 4.0 modernes peuvent atteindre des vitesses supérieures à 7 GB par seconde. Cela signifie que le nouveau mini-PC sera plus lent dans le traitement des données que les ordinateurs conventionnels.

Caractéristiques techniques et possibilités d'extension

Bien que la mémoire principale soit de niveau smartphone, le fabricant a conservé des options supplémentaires pour les utilisateurs. Le boîtier de l'appareil dispose de deux emplacements M.2, l'un avec une interface PCIe 4.0 x2 et l'autre avec PCIe 4.0 x1. Cela permet aux utilisateurs d'augmenter la vitesse de stockage en installant ultérieurement un SSD standard.

Le cœur du mini-PC est un processeur Intel Core 3 Processor 304 à 5 cœurs. L'appareil prend en charge jusqu'à 32 GB de mémoire vive DDR5-5600 ou LPDDR5. Il est également équipé de deux ports Thunderbolt 4 et d'interfaces réseau de 10 Gbit/s et 2,5 Gbit/s. L'intégration d'un bloc d'alimentation de 85 W à l'intérieur de l'appareil renforce encore sa compacité.

Prix et disponibilité

Le prix du modèle Beelink EQi 304 varie selon la capacité de sa mémoire vive. Actuellement, la version de base avec 16 GB de mémoire vive est estimée à environ 500 dollars. Pour le modèle avec des caractéristiques supérieures, soit 24 GB de mémoire vive, les acheteurs devront payer 740 dollars.

Compte tenu de la popularité croissante du segment des mini-PC sur le marché ouzbek, cette nouveauté de la marque Beelink pourrait intéresser les employés de bureau et les utilisateurs recherchant un appareil compact pour un usage domestique. Cependant, la décision d'utiliser une mémoire de smartphone devrait susciter divers débats parmi les utilisateurs professionnels. Les principales caractéristiques techniques de l'appareil sont les suivantes :

  • Processeur : Intel Core 3 Processor 304 (Wildcat Lake) ;
  • Mémoire principale : 512 GB UFS 3.1 ;
  • Mémoire vive : 16 GB ou 24 GB DDR5 ;
  • Ports : 2 Thunderbolt 4, Ethernet (10 Gbit/s et 2,5 Gbit/s) ;
  • Supplément : 2 emplacements M.2 SSD.

BeelinkIntelMini-PCTechnologieSSD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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