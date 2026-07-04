Le club londonien d'Arsenal et le club turc de Beşiktaş sont parvenus à un accord final concernant le transfert de l'attaquant belge Leandro Trossard. Le joueur de 31 ans, devenu un élément important de l'équipe de Mikel Arteta, est sur le point de poursuivre sa carrière en Turquie. Ce transfert est considéré comme une nouvelle étape dans la politique de rajeunissement de l'effectif et de stabilité financière du club londonien. Goal.com rapporte l'information.

Selon The Athletic, le grand club turc a obtenu des résultats significatifs lors des négociations avec Arsenal et a accepté de payer 20 millions d'euros pour le joueur. Selon les termes de l'accord, Beşiktaş versera immédiatement 18 millions d'euros, les 2 millions d'euros restants étant payés sous forme de bonus en fonction des performances du joueur. Actuellement, les parties discutent des derniers détails concernant le contrat personnel et le salaire annuel du joueur (environ 9 millions d'euros).

Durée du contrat et raisons du transfert

Le contrat actuel de Trossard avec Arsenal court jusqu'à l'été 2027. Bien que le joueur ait signé l'année dernière un nouveau contrat avec une augmentation de salaire, la direction du club considère que vendre l'attaquant de plus de 30 ans maintenant est l'option la plus judicieuse. Le vendre pour 20 millions d'euros alors qu'il reste un an à son contrat a été jugé bénéfique pour la situation financière du club.

L'annonce officielle du transfert est attendue après la participation de l'équipe nationale belge à la Coupe du Monde. Actuellement, Trossard est l'un des joueurs clés de l'équipe nationale dirigée par Rudi Garcia et se prépare au quart de finale contre les États-Unis. Le joueur a offert une excellente performance lors du tournoi, se distinguant par ses actions efficaces lors des matchs contre la Nouvelle-Zélande et le Sénégal.

L'héritage de Trossard à Londres

Leandro Trossard a été transféré de Brighton en janvier 2023 pour 27 millions de livres. Au fil du temps, il a rempli le rôle de joueur polyvalent dans le système de Mikel Arteta. Selon Goal.com, il a disputé 174 matchs sous le maillot d'Arsenal, marquant 36 buts et délivrant 34 passes décisives. Son apport, particulièrement sur l'aile gauche et en attaque centrale, a été inestimable pour l'équipe.

La saison la plus brillante de sa carrière a été 2023-24. À l'époque, l'ailier belge a réussi à marquer 16 buts dans le cadre de la Premier League et de la Ligue des Champions. De plus, son coup du chapeau inscrit contre Liverpool restera longtemps dans la mémoire des supporters.

Pour Beşiktaş, ce transfert est non seulement un renforcement de l'effectif, mais aussi un moyen de démontrer ses ambitions sur la scène européenne. L'expérience et le jeu créatif de Trossard devraient apporter une aide précieuse à l'équipe qui lutte pour le titre en Süper Lig turque. Toutes les formalités du transfert devraient être finalisées dans les prochains jours.