Hausse des prix des ordinateurs et smartphones : Samsung augmente le prix de la mémoire DRAM de 20 %

Samsung, acteur majeur du marché mondial de l'électronique, a décidé d'augmenter les prix des puces de mémoire vive (DRAM) lors de la prochaine phase. L'entreprise a officiellement averti ses clients que les prix de vente moyens augmenteraient d'environ 20 % au cours du trimestre actuel. Cette situation devrait avoir un impact direct non seulement sur les équipements industriels, mais aussi sur les prix des smartphones et des ordinateurs portables utilisés par les consommateurs. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, la hausse des prix des produits Samsung s'inscrit dans la continuité d'une tendance stable ces derniers mois. Les chiffres montrent qu'au premier trimestre 2024, le prix moyen des puces DRAM a augmenté de plus de 90 %, puis encore de 50 % au deuxième trimestre. Avec cette nouvelle politique tarifaire, on prévoit que les puces LPDDR5X à haute performance deviendront nettement plus chères.

Intelligence artificielle et pénurie du marché

Selon les experts, la raison principale de cette hausse des prix est le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI). Actuellement, les grands centres de données (data-centers) ont besoin de volumes massifs de mémoire vive pour supporter ChatGPT et d'autres grands modèles de langage. Les analystes de TrendForce prévoient que les prix globaux sur le marché DRAM augmenteront de 13 à 18 % au troisième trimestre, et les mémoires flash NAND de 10 à 15 %.

Ce processus ne manquera pas d'affecter le marché ouzbek. La majorité des ordinateurs portables et smartphones vendus dans notre pays reposent précisément sur des composants Samsung. Alors que 16 GB de RAM étaient auparavant considérés comme un standard, les appareils de cette capacité pourraient désormais passer dans le segment « luxe » ou voir leur prix augmenter considérablement.

Les fabricants, dont Apple et d'autres grandes marques, ont commencé à intégrer la hausse du coût des composants dans le prix de revient du produit final. Par exemple, Apple a justifié la hausse des prix de certains nouveaux modèles par l'augmentation du coût de la mémoire et d'autres composants. Cette tendance sera particulièrement visible dans le segment des smartphones flagships et des ordinateurs portables de gaming au second semestre de l'année.

Conséquences pour les consommateurs

La hausse du prix des puces mémoire affectera le plus les appareils suivants :

Smartphones flagships à haute performance ;

Ordinateurs portables destinés aux gamers ;

Ultrabooks de classe premium ;

Serveurs et stations de travail d'entreprise.

Actuellement, l'offre ne parvient pas à satisfaire la demande croissante. Tant que le déficit de composants nécessaires à l'infrastructure de l'intelligence artificielle persistera, il sera trop tôt pour parler d'une baisse des prix de la mémoire vive. Les spécialistes recommandent aux utilisateurs prévoyant d'acheter un nouvel appareil de ne pas retarder leur achat, car il est fort probable que les prix augmentent encore dans les magasins de détail d'ici la fin de l'année.