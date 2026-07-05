Le gouvernement japonais a annoncé un programme national révolutionnaire dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique. Selon ce programme, d'ici 2040, l'intégration d'environ 10 millions de robots intelligents dans l'économie et la vie quotidienne du pays est prévue. À travers ce projet colossal, le Japon vise à réduire sa dépendance envers les États-Unis et la Chine en matière de technologies critiques. Ixbt.com en rapporte les informations.

Le projet sera mené par le consortium Noetra, qui regroupe des entreprises géantes telles que SoftBank et Sony. Le gouvernement prévoit d'investir environ 6 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour développer l'infrastructure nationale d'intelligence artificielle et la robotique. Le site ixbt.com rapporte ces informations.

L'ère de l'« intelligence artificielle physique »

L'orientation principale du programme est axée sur le concept d'« intelligence artificielle physique » (Physical AI). Il ne s'agit pas simplement d'applications numériques ou de chat-bots, mais de systèmes évoluant dans le monde réel. Il est question de robots industriels, de systèmes de transport autonomes et d'androïdes de service capables d'accomplir diverses tâches dans des environnements humains.

Cette initiative fait partie de la stratégie de développement technologique à grande échelle du Japon. Précédemment, le pays avait présenté un plan sur 14 ans pour développer 17 secteurs clés, dont les semi-conducteurs, les technologies quantiques et l'énergie de fusion. Un total de 370 000 milliards de yens (environ 2,3 billions de dollars) devrait être alloué à ces objectifs.

Une solution technologique à la crise démographique

Les mesures drastiques prises par le Japon sont motivées par de graves problèmes démographiques. Le vieillissement de la population et la diminution de la main-d'œuvre ont entraîné une pénurie de personnel dans les secteurs industriel et des services. La robotisation est considérée comme le moyen le plus efficace de compenser ce déséquilibre structurel.

L'expérience du Japon peut également être pertinente pour des pays en développement rapide comme l'Ouzbékistan. À l'avenir, l'automatisation des processus de production et l'intégration de l'intelligence artificielle dans des systèmes physiques deviendront un facteur clé de la compététivité économique mondiale.

Cependant, les experts soulignent qu'il reste de nombreux obstacles à l'application des robots dans la vie réelle. Les systèmes actuels d'« intelligence artificielle physique » rencontrent des difficultés à fonctionner de manière stable dans des environnements non contrôlés. Le plan du Japon vise à surmonter ces problèmes et à créer une infrastructure complète dans laquelle les robots deviendront une partie intégrante de l'économie.