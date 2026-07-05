Compositions officielles pour le match Paraguay-France

Les compositions de départ pour le match de 8es de finale de la Coupe du Monde entre le Paraguay et la France sont connues. La rencontre débute aujourd'hui à 02:00 heure de Tachkent. Le Paraguay a opté pour un schéma en 5-4-1, tandis que la France a choisi un 4-2-3-1. La capture d'écran n'indique pas complètement le nom du stade, les entraîneurs des équipes et les remplaçants.

Composition du Paraguay :

• Gardien : O. Gill

• Défenseurs : J. Cáceres, G. Velázquez, G. Gómez, O. Alderete, J. Alonso

• Milieux : M. Almirón, D. Gómez, A. Cubas, M. Galarza

• Attaquant : J. Enciso

Composition de la France :

• Gardien : Mike Maignan

• Défenseurs : Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Koundé

• Milieux : Adrien Rabiot, Manu Koné, Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé

• Attaquant : Kylian Mbappé

Kylian Mbappé évolue en pointe de l'attaque française. Derrière lui, un trio composé de Barcola, Olise et Dembélé. Le Paraguay, quant à lui, joue avec cinq défenseurs et tente d'exploiter la vitesse d'Enciso en contre-attaque.